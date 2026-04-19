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建議投資人可聚焦各類股指標大廠，挑選營運效率佳、高成長性、動能強勢等標竿龍頭，並以科技股為優先選擇，包括半導體供應鏈、 AI伺服器、電源、散熱、PCB 等產業。

晶圓龍頭大廠週四法說釋喜訊，但市場以獲利了結反映，受賣壓影響，本週五台股不漲反跌，終場下跌327.68點，不過本週台股多頭仍相當強勁，法人表示，晶圓龍頭大廠法說再度給予市場對於AI趨勢的強力信心，即使短線遇到獲利了結賣壓，然中長線成長趨勢不變，推升萬金股成員再添一員。週五台股終場下跌327.68點，跌幅-0.88%，收在36804.34點，失守37000點關卡，不過本週台股多頭仍相當強勁，全週大漲1386.51點，漲幅3.91%，週線連二紅，平均日均量9510.17億元。本週台股續揚並創歷史新高，三大法人中僅有投信反手出脫，賣超218.99億元，中斷連10週買超態勢，外資大舉買超1500.47億元，連續第2週回補，自營商也站在買方，加碼127.58億元，三大法人合計買超1409.07億元。玉山市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，晶圓龍頭大廠法說再度給予市場對於AI趨勢的強力信心，也挹注先進製程相關供應鏈營收動能，即使短線遇到獲利了結賣壓，然中長線成長趨勢不變，推升萬金股成員再添一員，也反映在週五OTC指數領先創高的走勢上。楊立楷表示，下週美股進入科技龍頭的超級財報週，包括德州儀器、特斯拉、Google、英特爾等都將公布財報數據，月底當週則交棒給Meta、微軟、高通、蘋果，這些科技巨頭若能繳出優於預期的財報與展望，將持續挹注台廠相關AI供應鏈多頭信心。至於國際地緣政治風險變數的影響，楊立楷分析，國際油價目前已回落至90美元左右水準，然仍在相對高檔位置，雖油價上升不利於運輸、消費等非能源產業之獲利能力，但根據市場預估，台股今年企業獲利仍可望維持20%至30%之高速成長，且近期獲利上修趨勢依然明確，顯示市場對於油價上行背景下，台股企業的獲利仍持樂觀態度，總體基本面所受之實質影響預料相對有限。他認為，看好台股多方強勢，且成長動能強勁，