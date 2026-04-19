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新加坡再執行一起與毒品相關的死刑案件，引爆國際人權組織怒火。當地時間4月16日新加坡籍男子Omar bin Yacob Bamadhaj因攜帶逾1公斤大麻入境，在樟宜監獄被處以絞刑。國際特赦組織台灣分會（Amnesty International Taiwan）在官方臉書粉專發文沉痛表示，這項處決嚴重違反國際人權法，「不應被執行」，掀起國際社會對新加坡死刑政策的再度撻伐。根據國際特赦組織台灣分會臉書粉專的聲明，Omar bin Yacob Bamadhaj於2018年7月12日遭新加坡當局逮捕，檢方指控他從馬來西亞入境時攜帶逾1公斤大麻，該物質在新加坡1973年制定的《濫用毒品法》（Misuse of Drugs Act）下被列為甲類管制藥物。根據該法，進口超過500公克大麻即可判處死刑。國際特赦組織強調，「新加坡持續對與毒品相關的罪行適用死刑，已違反國際人權法與相關標準」、「每個人都享有生命權，以及免於遭受酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰」。事實上，在處決執行前，歐盟代表團與歐盟成員國、挪威、瑞士及英國的駐星使團已聯合發表聲明，呼籲新加坡當局停止處決並改判非死刑，明確表達反對在任何情況下使用死刑的立場。國際特赦組織、人權觀察（Human Rights Watch）、死刑司法計畫（CPJP）及亞洲反死刑網絡（ADPAN）也聯名發聲，呼籲新加坡即刻停止死刑，作為邁向全面廢死的第一步。這起案件的背後，還藏著一段家庭悲劇。Omar被逮捕時與妻子Alexandra Maria Piel及兩名子女居住在德國，妻子自丈夫被捕後獨自扶養9歲女兒，而兩人的兒子於5個月前以11歲之齡離世。Piel在寫給新加坡總統的陳情信中寫道，家人還沒從喪子之痛中走出，又要面對丈夫即將被處決的噩耗，「多年來我們始終活在死刑的陰影下」。不過，新加坡中央肅毒局（CNB）則發表聲明反駁外界批評，強調1,009.1公克的大麻足以供應約144名吸毒者一週的用量，Omar在審判與上訴過程中皆獲得法律代表，享有完整的法律程序保障。新加坡以對毒品犯罪採取零容忍政策聞名，但隨著全球許多國家陸續推動大麻合法化或除罪化，新加坡仍堅持以死刑處置運毒者的立場，已與東南亞區域及全球廢死趨勢形成明顯落差，本案也再度引發國際社會對其死刑制度的強烈質疑。