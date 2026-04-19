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2026天琴座流星雨爆發 周四達極大期

▲2026天琴座流星雨，輻射點在4月22日晚上8時45分從東北方升起。（圖／臺北市立天文館提供）

2026天琴座流星雨觀賞技巧

▲每年4月會出現的「天琴座流星雨」即將到來，流星平均亮度高，肉眼有機會看到不少流星。（圖／NASA/JSC/D. Pettit）

周四有鋒面通過 想看流星雨要把握時間

▲氣象署提醒，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／中央氣象署）

每年4月中旬至月底出現的「四月天琴座流星雨」，今年活躍期為4月14日至4月30日，台北市立天文館表示，台北市立天文館說明，，由於流星雨輻射點在晚上9時升起，極大期當晚近上弦月，午夜前就落下，在無月光干擾下觀賞條件極為良好。，台北市立天文館指出，天琴座流星雨的記錄最早可追溯至西元前687年，母體源頭於1867年被確定為 C/1861 G1（Thatcher）彗星，也是第一個被確認來源的流星雨。天琴座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，，只要光害少，基本上肉眼就能看見天琴座流星雨的美貌。想看流星雨一定要注意天氣，，民眾可以多把握周三（4月22日）前較穩定的天氣，抬頭尋找流星。在4月的天琴座流星雨之後，每年5月初達到極大期的「寶瓶座η流星雨」也將爆發，雖然受月光影響，觀賞條件較差，但仍值得關注。