每年4月中旬至月底出現的「四月天琴座流星雨」，今年活躍期為4月14日至4月30日，台北市立天文館表示，今年天琴座流星雨極大期出現在周四（4月23日）凌晨，在此前後數日，都是很好的觀賞時機。
2026天琴座流星雨爆發 周四達極大期
台北市立天文館說明，四月天琴座流星雨以「速度快、亮度高」著稱，極大時預估每小時可見約10顆流星，由於流星雨輻射點在晚上9時升起，極大期當晚近上弦月，午夜前就落下，在無月光干擾下觀賞條件極為良好。
2026天琴座流星雨觀賞技巧
天琴座流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以明亮的火流星著稱，台北市立天文館指出，天琴座流星雨的記錄最早可追溯至西元前687年，母體源頭於1867年被確定為 C/1861 G1（Thatcher）彗星，也是第一個被確認來源的流星雨。
天琴座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見天琴座流星雨的美貌。
周四有鋒面通過 想看流星雨要把握時間
想看流星雨一定要注意天氣，不過中央氣象署指出，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會，就算沒下雨，整體雲層也較厚，民眾可以多把握周三（4月22日）前較穩定的天氣，抬頭尋找流星。
在4月的天琴座流星雨之後，每年5月初達到極大期的「寶瓶座η流星雨」也將爆發，今年的極大期將出現在台灣時間5月6日發生，雖然受月光影響，觀賞條件較差，但仍值得關注。
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台北市立天文館說明，四月天琴座流星雨以「速度快、亮度高」著稱，極大時預估每小時可見約10顆流星，由於流星雨輻射點在晚上9時升起，極大期當晚近上弦月，午夜前就落下，在無月光干擾下觀賞條件極為良好。
天琴座流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以明亮的火流星著稱，台北市立天文館指出，天琴座流星雨的記錄最早可追溯至西元前687年，母體源頭於1867年被確定為 C/1861 G1（Thatcher）彗星，也是第一個被確認來源的流星雨。
天琴座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見天琴座流星雨的美貌。
想看流星雨一定要注意天氣，不過中央氣象署指出，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會，就算沒下雨，整體雲層也較厚，民眾可以多把握周三（4月22日）前較穩定的天氣，抬頭尋找流星。
在4月的天琴座流星雨之後，每年5月初達到極大期的「寶瓶座η流星雨」也將爆發，今年的極大期將出現在台灣時間5月6日發生，雖然受月光影響，觀賞條件較差，但仍值得關注。