每年4月中旬至月底出現的「四月天琴座流星雨」，今年活躍期為4月14日至4月30日，台北市立天文館表示，今年天琴座流星雨極大期出現在周四（4月23日）凌晨，在此前後數日，都是很好的觀賞時機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2026天琴座流星雨爆發　周四達極大期

台北市立天文館說明，四月天琴座流星雨以「速度快、亮度高」著稱，極大時預估每小時可見約10顆流星，由於流星雨輻射點在晚上9時升起，極大期當晚近上弦月，午夜前就落下，在無月光干擾下觀賞條件極為良好。

▲2026天琴座流星雨，輻射點在4月22日晚上8時45分從東北方升起。（圖／臺北市立天文館提供）
▲2026天琴座流星雨，輻射點在4月22日晚上8時45分從東北方升起。（圖／臺北市立天文館提供）
2026天琴座流星雨觀賞技巧

天琴座流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以明亮的火流星著稱，台北市立天文館指出，天琴座流星雨的記錄最早可追溯至西元前687年，母體源頭於1867年被確定為 C/1861 G1（Thatcher）彗星，也是第一個被確認來源的流星雨。

天琴座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見天琴座流星雨的美貌。

▲每年4月會出現的「天琴座流星雨」即將到來，流星平均亮度高，肉眼有機會看到不少流星。（圖／NASA/JSC/D. Pettit）
▲每年4月會出現的「天琴座流星雨」即將到來，流星平均亮度高，肉眼有機會看到不少流星。（圖／NASA/JSC/D. Pettit）
周四有鋒面通過　想看流星雨要把握時間

想看流星雨一定要注意天氣，不過中央氣象署指出，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會，就算沒下雨，整體雲層也較厚，民眾可以多把握周三（4月22日）前較穩定的天氣，抬頭尋找流星。

在4月的天琴座流星雨之後，每年5月初達到極大期的「寶瓶座η流星雨」也將爆發，今年的極大期將出現在台灣時間5月6日發生，雖然受月光影響，觀賞條件較差，但仍值得關注。

▲氣象署提醒，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提醒，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／中央氣象署）

相關新聞

天琴座流星雨爆發！清明連假「有望看到彗星」　4月天象錯過可惜

清明連假看的到！「MAPS彗星」通過近日點　4月還有流星雨爆發

把握好天氣！今明先飆34度、周五鋒面直襲　「全台有雨」時間出爐

「超級聖嬰現象」來了！颱風、極端高溫威力加強　上次已是10年前

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...