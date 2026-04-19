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▲NBA季後賽首輪正式開打，16支球隊要嘗試在7戰4勝系列賽中勝出，晉級下一輪。（圖／NBA X）

洛杉磯湖人 VS 領先休士頓火箭：

湖人取得1：0領先

紐約尼克 VS 亞特蘭大老鷹：

尼克1：0領先

丹佛金塊 VS 明尼蘇達灰狼：

金塊1：0領先

2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽今日全面點燃戰火。在備受矚目的西區對決中，洛杉磯湖人隊與丹佛金塊隊皆在主場順利拔得頭籌，休士頓火箭主將「KD」杜蘭特（Kevin Durant）賽前驚傳出現傷情，缺席首戰，也讓湖人在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）砍下19分16助攻8籃板的「準大三元」帶領下贏球。東區方面，紐約尼克隊同樣在麥迪遜廣場花園捍衛主場，與克里夫蘭騎士攜手拿下G1勝利。在洛杉磯進行的「湖火大戰」首戰，雙方皆面臨主將缺陣。湖人隊唐西奇（Luka Doncic）與火箭隊杜蘭特（Kevin Durant）均因傷作壁上觀。湖人隊今日展現強大板凳深度，奇兵肯納德（Luke Kennard）全場13投9中、其中三分球5投全中，轟下全隊最高的27分，成為贏球頭號功臣。詹姆斯在上半場便改寫歷史，成為季後賽史上達成半場10助攻的最年長球員。雖然火箭隊在第三節一度反超比分，但湖人穩住陣腳，最終以107：98力克火箭，系列賽取得1：0領先。火箭隊中鋒申京（Alperen Sengun）今日狀態低迷，全場19投僅6中、得19分。詹姆斯得到19分16助攻8籃板的「準大三元」數據，證明自己依舊寶刀未老。紐約尼克隊今日在主場以113：102擊敗亞特蘭大老鷹隊。布朗森（Jalen Brunson）首節即暴走砍下19分，全場貢獻28分、7助攻；唐斯（Karl-Anthony Towns）則在末節接管比賽獨拿11分，整場繳出25分8籃板3阻攻。有趣的是，比賽末段紐約球迷齊聲高喊口號開酸老鷹前球星崔楊（Trae Young），但事實上他早已被交易至奇才隊。老鷹隊今日先發陣容表現不俗，強森（Jalen Johnson）與麥科勒姆（C.J. McCollum）分別攻下23分與26分，但板凳火力貧乏成為致命傷，替補球員合計僅得13分。衛冕軍丹佛金塊隊今日在主場以116：105擊敗明尼蘇達灰狼隊。金塊隊穆雷（Jamal Murray）單場獲得16次罰球並全數命中，轟下30分；約基奇（Nikola Jokic）則穩定輸出25分、13籃板與11助攻的大三元數據。灰狼隊方面，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）雖有17分、10籃板的演出，但核心愛德華茲（Anthony Edwards）全場19投僅7中，且球隊在第三節進攻斷電，單節僅得19分，導致分差被拉開後無力回天。克里夫蘭騎士隊在主場以126：113戰勝多倫多暴龍隊。暴龍隊前鋒英格拉姆（Brandon Ingram）賽後對球隊戰術安排表達不滿，他在出戰36分鐘內僅有9次出手，得到17分。英格拉姆強調，在季後賽這種層級的比賽中，明星球員僅有9次出手是無法贏球的。隨著勇士隊止步附加賽、庫里（Stephen Curry）無緣季後賽，統計顯示這是近8年來第7次出現「詹杜庫」三巨頭中至少一人缺席季後賽的情形。今日杜蘭特又因膝傷臨時退場，讓不少球迷感慨老將時代的逐漸謝幕。此外，湖人隊東契奇傳出赴歐治療進展順利，有望在系列賽中段提前歸隊。