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▲4月至5月是油桐花花期，油桐花盛開有「五月雪」美景之稱。（圖／「桃園桐花祭」粉專）

2026桃園桐花季登場！13處賞桐秘境、即時花況、開花時間

▲龍潭三坑鐵馬道開花率50%為目前最高。（圖／「桃園桐花祭」粉專）

2026桃園桐花祭亮點整理！串聯5大賞桐區域

▲2026桃園桐花祭串連5大賞桐區域。（圖／取自桃園桐花祭官網）

2026桃園桐花季交通資訊

「五月雪」來了！每年4月、5月雪白的油桐花盛開，2026桐花祭開跑，桃園市客家事務局表示，今年串聯5大區接力舉辦「桐樂會」，4月16日最新更新，目前花況：盛開初期（已開始落花，出現桐花雪景）1、客文館主場（桃園市客家文化館） ➡︎ 開花率：40%2、楊梅桐樂會場（楊梅故事園區） ➡︎ 開花率：30%3、龍潭桐樂會場（桐花一號） ➡︎ 開花率：40%4、蘆竹桐樂會場（五酒桶山步道） ➡︎ 開花率：30%5、大溪桐樂會場（永福龍山寺步道） ➡︎ 開花率：30%6、龜山桐樂會場（長庚養生文化村步道） ➡︎ 開花率：30%7、楊梅保甲古道 ➡︎ 開花率：30%8、龍潭小粗坑古道 ➡︎ 開花率：30%9、龍潭三坑鐵馬道 ➡︎ 開花率：50%10、蘆竹羊稠坑步道 ➡︎ 開花率：30%11、大溪十一指古道 ➡︎ 開花率：40%12、大溪齋明寺古道 ➡︎ 開花率：40%13、大溪大艽芎古道 ➡︎ 開花率：30%「2026桃園桐花祭」4月18日至5月9日登場，今年擴大推出兒童特色桐花祭，以童趣視角詮釋桐花與客庄文化；並以「賞桐Give Me Five」為主題，串聯5大賞桐區域、5場桐樂會、13條賞桐賞桐秘境與8條桐花小旅行。下周起與楊梅、龍潭、大溪地方社區及蘆竹、龜山區公所聯手，推出4月25日「楊梅桐樂會」、4月26日「龍潭桐樂會」、5月2日「蘆竹桐樂會」、5月3日「大溪桐樂會」、5月9日「龜山桐樂會」共5場次桐樂會，透過輕鬆有趣的節慶體驗，讓親子賞桐之餘也能體驗客庄文化。另辦理8條特色桐花小旅行遊程，結合桐花山林漫遊及地方文史導覽，與地方創生團隊手作體驗，品嘗道地客家風味餐。此外推出「13處賞桐秘境數位集章活動」，全國民眾可透過官方平台前往指定地點集章，兌換限量好禮。活動日期｜4/25 (六) 10:00-15:00活動地點｜楊梅故事園區(桃園市楊梅區校前路49號)活動日期｜04.26 (日) 09:00-12:00活動地點｜龍潭三和市民活動中心(桃園市龍潭區番子窩路5號)活動日期｜05.02 (六) 09:00活動地點｜蘆竹五酒桶山南天宮(桃園市蘆竹區長興路一段230巷77號)活動日期｜05.03 (日) 09:00-12:00活動地點｜大溪永福龍山寺(桃園市大溪區信義路1125號)活動日期｜05.09 (六) 09:00活動地點｜長庚養生文化村(桃園市龜山區長青路2號)桃園客家文化館地址：桃園市龍潭區中正路三林段500號北二高龍潭交流道下 → 大昌路 → 中正路（往石門水庫方向） → 中正路三林段 → 桃園市客家文化館◾桃園出發：5044（桃園－龍潭，經十一份）→ 於「桃園市客家文化館站」下車◾中壢出發：5055（中壢－石門水庫，經山仔頂）503（台灣好行石門水庫線，假日行駛）→ 於「桃園客家文化館站」下車◾龍潭出發：5055（中壢－石門水庫，經山仔頂）5049（龍潭－逸園，經三角林）5051（龍潭－大坪）→ 於「桃園市客家文化館站」下車◾地下收費停車場：小客車87格◾後方公園收費停車場：小客車19格◾大客車停車場（免費）：5格