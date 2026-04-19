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▲法國影后娜塔莉貝伊2002年曾演出電影《神鬼交鋒》，飾演李奧納多媽媽。（圖／IG@nathalie.baye.officiel）

法國傳奇影后、曾在《神鬼交鋒》中飾演李奧納多「媽媽」的娜塔莉貝伊（Nathalie Baye），驚傳於17日在巴黎家中辭世，享壽77歲。娜塔莉貝伊不僅是法國影壇的國寶級人物、曾兩度獲封「法國奧斯卡」法國凱撒電影獎的影后寶座，更憑藉優雅的氣質與深厚的演技底蘊成功跨足好萊塢，在世界影史上留下不可磨滅的地位。娜塔莉貝伊的家人於昨（18）日向媒體證實，她近年來長期與神經退化性疾病「路易體失智症」對抗，嚴重時會影響患者的情緒、運動能力，甚至引發幻覺。最終娜塔莉貝伊在17日，因為併發症在巴黎家中安詳離世。娜塔莉貝伊輝煌的演藝生涯，是獲獎無數的演技典範。一生參與過約80部電影作品的她，曾4度奪下素有「法國奧斯卡」之稱的法國凱撒電影獎，其中包括兩座影后寶座及兩次最佳女配角獎。她豐富的表演層次，讓她成為當代法國影視文化中最具代表性的女性面孔之一。而對於全球觀眾而言，娜塔莉貝伊最為人熟知的形象，就是在好萊塢大導史蒂芬史匹柏執導的經典電影《神鬼交鋒》中，飾演李奧納多狄卡皮歐的母親一角。她將角色那種優雅卻又內心複雜的情感演繹得絲絲入扣，即便在好萊塢眾星雲集的大片中，依然展現出不凡的氣場。即便進入生涯後期，娜塔莉貝伊仍持續在國際銀幕發光發熱。2022年，她參與了熱門歷史劇情片《唐頓莊園：全新世代》，在片中詮釋法國貴族的優雅風采，再次讓影迷看見她寶刀未老的驚人魅力。如今娜塔莉貝伊的人生優雅謝幕，無數影迷紛紛發文哀悼，感念她為影壇帶來的卓越貢獻。