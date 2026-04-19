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▲台灣首席水管鼓表演者「水管阿民」登上《英國達人秀》。（圖／英國達人秀YouTube）

▲阿民的舞台分成3階段施放煙火，讓觀眾看了尖叫聲連連。（圖／英國達人秀YouTube）

▲阿民的舞台雖然吸睛，但音樂表現不佳，因此評審KSI（左1）和艾莉莎（左2）都按了X。（圖／英國達人秀YouTube）

▲阿民虛心接受網友的批評，表示3周後將再次前往英國，希望能表現得更好。（圖／翻攝自Threads）





紅遍全球的長壽節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent）最新一期海選開跑，台灣首席水管鼓表演者「水管阿民」前去挑戰，今（19）日他表演的2分鐘片段終於播出，只見阿民打鼓時，舞台裝置以及他頭上的特製安全帽突然放出煙火，將他整個人籠罩在火花當中，獵奇畫面讓台灣觀眾看了全笑翻，更有人直呼這是「鹽水蜂炮的概念」，民俗與創意的結合就這樣紅到國外。《英國達人秀》最新一集節目中，出現台灣參賽者，是號稱台灣首席水管鼓表演者的網紅「水管阿民」。他帶著一身裝備上台，被評審賽門（Simon Cowell）詢問從台灣飛到英國要多久，阿民說自己花了20小時，於是賽門廢話不多說，讓他立刻開始自己的表演。只見賽門坐在水管鼓中，一邊打鼓一邊吶喊炒熱現場氣氛，接著鼓架兩邊突然噴出煙火，讓觀眾驚喜連連，但評審艾莉莎（Alesha Dixon）似乎看不懂這種表演風格，第一個按下X。而阿民表演到一半，頭上的安全帽也跟著噴出火花，將演出拉到高潮，不過又被評審KSI澆冷水，按下第二個X。但阿民還是沒氣餒，繼續進行表演，最後舞台兩側都施放煙火，阿民戴上安全帽防禦，整個人籠罩在火花當中，繼續打鼓，熱血沸騰，演出結束也獲得觀眾喝采。賽門因此幫阿民求情，希望艾莉莎撤回X，全場觀眾這時也替阿民大喊「YES」，所以艾莉莎最終同意讓他過關，阿民成功拿到3票YES，從海選晉級。而阿民獵奇的表演片段也被網友放上Threads討論，影片曝光僅9小時就吸引超過213萬人點閱，還有7.8萬人按讚，大家也紛紛留言評價阿民的舞台，：「鹽水蜂炮的概念」、「他全身上下都超台灣，我會笑死，那個安全帽也很常看到」、「鹽水蜂炮，這個太台了」、「讓世界看見台灣你很棒，下一個階段衝啊」、「把鹽水蜂炮搬去英國他也算第一人了」。不過也有網友認為，阿民在舞台上放煙火的效果似乎不是很好，只是單純博眼球，建議他可以改良表演，「如果打擊音效能再明顯一點會更好」、「我能理解評審按X，畢竟真的很普通」、「我看過街頭現場的表演，其實很不錯耶，我覺得把街頭互動性帶入這個舞台表演，應該會更有亮點，這次的舞台最後那一串煙火我也覺得太過了」、「挺不錯的…可是音樂好像大到快把樂器聲壓掉了」。阿民本人看到網友的評價，也虛心檢討，「當時真的是無心插柳柳橙汁，水管特別，但是音樂沒展現出來；煙火看似危險，但心臟夠大的人也能（辦到），這也是接下來第二階段我的功課」，他也透露自己3周後就要再次前往英國，希望下次登台自己可以表現得更好。