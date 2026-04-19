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▲攝影大師及資深導演賴成英（左），過去與李行導演合作密切，李行於2021年去世，他也到了靈堂致意。（圖／NOWNEWS資料照片）

在國片影壇有崇高地位、被尊為攝影大師且是資深導演的賴成英，昨（18）日早晨辭世，享耆壽95歲。他曾是「中影」公司前身「農教」電影公司培養的第一代電影技術人才，赴日本研習彩色攝影與沖印，見證台灣電影發展史，更曾為李行經典《養鴨人家》、《秋決》等擔任攝影，後期自己當導演還曾提攜侯孝賢、陳坤厚等未來的重要名導。4年前他拄著拐杖、在親友攙扶下上台領取金馬獎終身成就獎，則是最後一次在公眾眼前亮相。賴成英被影壇人士稱為「賴桑」，20多歲以赴日本學習彩色攝影技術，參與了台灣電影由黑白進入彩色時代的過程。早年拍片因技術問題，面臨不少困難，身為攝影的賴成英常常需要克服，導演陳耀圻就曾感念有他的參與，才能在新竹五指山完成名作《上山》的拍攝。而賴成英與李行的合作更是成績耀眼，《養鴨人家》、《群星會》和《秋決》讓他3度得到金馬獎最佳攝影，他升格當導演的《桃花女鬥周公》則用侯孝賢當編劇與副導演，文化部長小野首部編劇電影《男孩與女孩的戰爭》也是賴成英執導。在台灣電影於海外市場最風光的1970年代，賴成英跟眾當紅巨星幾乎都曾合作，《男孩與女孩的戰爭》林鳳嬌與秦祥林的搭配票房開出大紅盤，瓊瑤自組的巨星影業首部大片《我是一片雲》撮合林青霞、秦祥林、秦漢、胡因夢聯合主演，則由他攝影指導，透過調整光圈做出柔和、彷彿煙霧籠罩的夢幻感。賴成英執導的《煙水寒》讓甄珍獲得唯一一次金馬獎影后提名，鳳飛飛主演的《秋蓮》亦是他執導、侯孝賢編劇。他擔任攝影的作品超過60部、導演作品有16部。除了侯孝賢之外，他的外甥陳坤厚也是在他的片子裡擔任攝影師，一路被提攜到自己也成為導演，剛開始和侯孝賢是國片影壇清新喜劇的黃金組合，一連攜手了《蹦蹦一串心》在那河畔青草青》、《小畢的故事》等名作，之後各自走上不同的路線，也都有口碑出色的代表作，算是賴成英在攝影的大師級表現外，對台灣影壇的另一大貢獻。在1980年代賴成英執導了奇情、懸疑、奇幻、驚悚的《人頭蛇》，突破過去大都拍攝文藝片的風格，反應並不理想，後來還被香港片商加入一些內容，他不當成是自己的作品，就在這部片之後他也不再參與電影拍攝，曾經在紐約擔任華人電視台台長，後來返台轉而參與廣告製作，1990年代後淡出影壇。4年前他領取金馬獎終身成就獎，還表示雖然年紀大了，但未來會繼續和大家往前走，持續在電影這塊領域努力。他的去世，也讓影壇後輩、友人們感傷不已。