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民進黨前秘書長林右昌近日前往美國華盛頓，展開為期半年的「訪問學人」生活，他今（19）日在臉書上分享，抵達華盛頓特區一週以來，生活已逐漸步入正軌，不僅幸運租到學術氣息濃厚的公寓，更密集參與國際地緣政治高峰會，與美方多位重量級官員交流。不過，雖然學術之旅收穫滿滿，他卻自爆落地當天就遇上「大麻煩」，行李箱被摔破三個、連輪子都摔掉了。林右昌透露，他在當地租下一間精巧的單間公寓，住宿點鄰近喬治華盛頓大學，周邊不僅有世界銀行、IMF等核心機構，更有濃厚的校園氣息，讓他彷彿重回學生時代。為了省錢抗物價，開啟了自煮模式，天天前往超市採買實惠食材，更透露自己意外愛上了一款神祕食物，要在下週才向大家揭曉謎底。除了生活適應，林右昌也迅速投入專業領域，抵達短短幾天便受邀參加美國全球戰略（AGS）舉辦的地緣政治領導人高峰會，與美國現任官員、多國使館代表交換意見。他表示，華盛頓作為世界政治中心，國際議題活動與聽證會早已是日常，多元的精英觀點讓他大開眼界，未來也會陸續整理心得與國人分享。充實的華府行發生一段插曲，林右昌抵達機場領取行李時，竟然發現「3個行李箱都被摔壞」，甚至連輪子都直接噴掉，雖然能向航空公司申請索賠，但礙於抵達時間已晚，加上長途飛行身心俱疲，只能先趕往住處休息，而這件事也成了唯一美中不足的地方。