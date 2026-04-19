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▲秀賢公開自己減肥前的樣子。（圖／이수현 Official YT）

韓國兄妹音樂組合AKMU（樂童音樂家）妹妹李秀賢近日在個人YouTube公開自己走出低潮，並從暴食症狀況下成功減掉30公斤的心路歷程，從曾經長達兩年的蟄居生活，到找回自信重新站回鏡頭前，閃閃發亮的樣子掀起熱議。李秀賢坦言，在哥哥去當兵的那陣子，自己原本要發行個人專輯，沒想到卻事事不順，對自己造成了很大的打擊，結果到了哥哥退伍後，原本以為可以繼續跟哥哥一起做音樂，卻發現哥哥自己自己一個人發展的很好，因此覺得自己永遠比不上哥哥的秀賢陷入了心理低潮，整天只待在房間打遊戲、吃外送，甚至出現反覆暴飲暴食的狀況，那段日子體重快速上升，身體還出現「像被撕裂」的疼痛感，讓秀賢對未來感到絕望。幸好哥哥李燦赫發現的早，眼見妹妹狀態一天天惡化，擔心總有一天妹妹會離開自己的他，主動提出同居要求，並以「海軍陸戰隊式」管理生活，嚴格規定妹妹每天早上7點起床運動、晚上10點就寢，全面重建作息，過程中當然是充滿碎碎念以及哥哥的苦口婆心，雖然一度痛苦想放棄，但這份陪伴成為李秀賢走出低潮的重要支柱。在減重方式上，李秀賢強調並未依賴藥物，而是透過飲食與運動雙管齊下，她戒掉最愛的麻辣燙、辣炒年糕等高熱量食物，改以高蛋白與原型食物為主；運動方面則利用拳擊、有氧運動與游泳，每天清晨空腹訓練，並搭配慢跑與羽球，逐步找回身體節奏，除了體態改變，她坦言最大收穫其實是心理狀態的重建，「現在開始期待未來了」，李秀賢表示，能夠掌控自己的身體與生活，讓她重新找回平衡與自信。