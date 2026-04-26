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郭台銘先朝聖！「祇園・禪院壽喜燒」開幕引爆話題

的品牌初心，主打承襲京都祇園職人的細膩款待哲學，吃得到每日限量供應的日本三大銘柄牛「米澤牛、 雪姬牛與宮崎牛」，並揉合台灣酒家菜的宴席文化。



▲「祇園・禪院壽喜燒」開吃日本三大銘柄牛「米澤牛、 雪姬牛與宮崎牛」。（圖／記者蕭涵云攝） 店家透露郭董當天是家庭聚餐，喜歡吃壽喜燒的他們，平均一個月會吃一～兩次壽喜燒；分享連在日本當地也很難吃到的米澤牛，被郭董大讚「肋眼部位入口即化」，由於一個月大概只生產1～2頭牛，一天限量3份，賣完就沒了；同時還品嚐了「蒜蓉板條蒸龍蝦」。



業者透露，「祇園・禪院壽喜燒」口碑擴散很快，目前訂位已經滿到4月底；開幕即爆紅，台北預約困難名店又再多一間。



祇園・禪院：關西風首創「3款糖品客製」！三大銘柄牛每日限量



「祇園・禪院壽喜燒」以關西風壽喜燒為軸心，高溫鑄鐵鍋上先輕刷一層和牛油潤鍋，再放入日本大蔥釋放清雅香氣，隨後撒上中雙糖、熱度緩緩焦化琥珀色糖粒，將頂級日本A5和牛輕涮覆上薄脆糖衣，業者表示，焦糖香氣包裹鎖住肉汁，入口肉香伴隨甜韻，或搭配現打蛋液享用。



▲「祇園・禪院」開吃關西風壽喜燒，首創「3款糖品客製」。（圖／記者蕭涵云攝） 值得一提的是，首創可依照個人喜好挑選「中雙糖、三溫糖與白雙糖」3款風味糖品，琥珀色的中雙糖，質地輕盈、隱約帶有溫潤的焦糖香；三溫糖深沉甜韻適合偏愛濃厚風味的饕客；白雙糖的鮮甜則純淨清透。



每日限量供應日本三大銘柄牛，推薦嚴寒與富饒土地的山形「米澤牛」，擁有濃郁脂香帶著層次分明的甘甜；來自北海道佐呂間牧場的「雪姬牛」，全雌牛經32個月以上細緻肥育，肉質柔嫩、油脂滑順，入口甘潤不厚重；宮崎縣的「宮崎牛」則有細膩油花、脂香清雅。



▲祇園・禪院推出隱藏版「厚切和牛壽喜燒」。（圖／記者蕭涵云攝） 隱藏版「厚切和牛壽喜燒」開吃！金黃焦香鎖住肉汁



《NOWNEWS今日新聞》記者開箱「祇園・禪院壽喜燒」推出隱藏限定款的「厚切和牛壽喜燒」，實際試吃厚切菲力部位，在和牛塊表面以糖慢煎出焦糖香氣與微焦色澤，再注入特製醬汁細火收香；吃起來和牛像是包裹一層薄脆的糖葫蘆外衣，還吃得到微微結晶感，推薦5至7分熟口感最佳。



另外還有和牛紐約客部位，肉質更紮實有彈性，厚切手法有別傳統薄切壽喜燒的涮煮，更能嚐到油脂與肉香混合的滋味。



▲厚切、薄切壽喜燒可在「祇園・禪院」一次滿足。（圖／記者蕭涵云攝） ▲經典蔬菜盤依循時令，精選黑豆豆腐、日本大蔥、南投香菇、日本鱈寶等13種新鮮蔬食。（圖／記者蕭涵云攝）



▲左起：「玉露鮮蝦真丈湯」、「日本海膽烏魚子粉豆腐」、「帝王蟹茶碗蒸」。（圖／記者蕭涵云攝） ▲「蒜蓉板條蒸龍蝦」。（圖／記者蕭涵云攝） 蒜蓉板條蒸龍蝦！台灣酒家菜上桌 推薦松露滑蛋蓋飯



「祇園・禪院壽喜燒」還揉合台灣酒家菜宴席文化，端出「蒜蓉板條蒸龍蝦」、「破布子蒸時令魚」、「蔭鼓蒸鮑魚」等料理，為饕客成就頂奢海陸饗宴。



▲「破布子蒸時令魚」。（圖／記者蕭涵云攝） ▲「松露滑蛋蓋飯」。（圖／記者蕭涵云攝）



祇園・禪院壽喜燒專門店 資訊

地址：台北市大安區樂利路11巷22號

電話：02-2732-5578



▲二本松涮涮屋母親節開吃日本北海道「活花咲蟹」一蟹五吃。（圖／二本松涮涮屋提供） ▲代官山花苑為母親獻上手做永生花康乃馨。（圖／代官山花苑提供） 三大頂級火鍋母親節優惠！一蟹五吃、龍蝦伊麵 再送永生康乃馨



◾️二本松涮涮屋：期間限定「北國花咲蟹・極寵雙人盛宴」，嚴選日本北海道「活花咲蟹」入饌，每隻重約1～1.5公斤，主打「刺身、燒物、茶碗蒸、海鮮盛合、蟹粥」一蟹五吃，搭配日本黑毛和牛沙朗，每套14880元+10%；即日起至6月底，點購即贈「代官山花苑手做永生花康乃馨」一束。



◾️橋山：招牌「松」單人套餐嚴選宮崎和牛肋眼，雙前菜「紀州梅愛玉干貝」、「鮭魚卵豆腐」搭配綜合菜盤，每套4380元+10%；即日起點購即贈「代官山花苑永生康乃馨」一束。單點則推薦「上湯龍蝦伊麵」。



◾️祇園・禪院：主打頂級「銘柄牛套餐」，隱藏限定款「極きわみ（厚切）／極上菲力套餐」5080元+10%、「雅みやび（厚切）／和牛紐約客套餐」4680元+10%；即日起至6月底，凡品嚐銘柄牛套餐即贈「代官山花苑永生花康乃馨」一束。



▲橋山「龍蝦伊麵」開吃。（圖／橋山提供）



愛吃壽喜燒的野生郭台銘，日前被拍到踩點神秘新店就是這一家，「祇園・禪院壽喜燒」為台北知名壽喜燒「橋山」姊妹店，由日方投資監製，吃得到三大銘柄牛並揉合台灣酒家菜宴席文化。；官方表示，目前訂位已滿到4月底。本文一次整理二本松、橋山台北三大頂級火鍋母親節優惠。全新開幕的「祇園・禪院壽喜燒」為台北知名壽喜燒「橋山」姊妹店，由日方投資監製，延續「山中有禪・以食修心」