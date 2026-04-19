我是廣告 請繼續往下閱讀

Threads 網頁版私訊功能要來了！部分用戶搶先使用

▲目前Threads網頁版的介面還是過於陽春，左右側的功能鍵數量不多，空位也很多。（圖／記者潘毅翻攝）

Threads 網頁版介面優化！操作方式更直覺

台灣人超愛用社群平台「脆」Threads，總流量佔據全球將近 25%。近期 Threads 負責人康納·海耶斯（Connor Hayes）公布了最新訊息，就是Threads 網頁版即將迎來重大更新，不僅私訊功能即將上線，更將推出更加直覺化的新介面。Threads 早在去年就已經推出私訊功能，但僅限手機 App 使用，網頁版遲遲未跟進。Threads 負責人康納近期證實，團隊已經著手測試網頁版改版，目標是增進整體使用體驗，其中便包含了加入私訊功能。雖然目前尚未對外全面公開測試，但在接下來的幾週內，部分用戶將會陸續看到這項功能上線。至於網頁版私訊功能實際的開放測試範圍，官方則沒有進一步說明，但距離全面上線的時間應該也不會等太久。除了私訊功能之外，康納也公布了 Threads 網頁版即將上線的全新介面。未來預計在畫面左側增加多個快捷按鍵，過去藏在設定選單中的「已儲存」、「洞察報告」等功能都將獨立為全新按鍵。這讓用戶不用再為了找功能點來點去，操作上更加直覺，大幅增加了使用上的便利程度。康納也表示，接下來幾週部分用戶會開始看到Threads 全新網頁版介面逐漸出現。