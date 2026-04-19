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瀧厚牛排：香菜爆擊排餐、燉飯、冰淇淋！引發香民朝聖

▲瀧厚牛排香菜風暴來襲。（圖／瀧厚牛排提供）

瀧厚牛排「買1送3」外帶優惠！吃到月底最省錢

杜老爺：花生香菜甜筒冰淇淋7-11開賣！

▲杜老爺「花生香菜甜筒冰淇淋」7-11開賣。（圖／翻攝自杜老爺冰淇淋FB）

不是愚人節！瀧厚牛排香菜季引發香民群起喊+1，瀧厚牛排與瀧厚Set Meal開吃綠色風暴，新鮮香菜爆擊鋪滿厚切牛排，連燉飯、沙拉、濃湯甚至甜點、冰淇淋都有香菜；外帶「買1送3」肉肉優惠強勢回歸，划算菜單吃到月底。杜老爺也有「花生香菜甜筒冰淇淋」7-11開賣。瀧厚牛排4月香菜季轟動香民！瀧厚牛排開吃香菜爆量「牛排尬香菜」，炙燒後的熟成牛排搭配滿滿新鮮香菜，牛肉油脂香氣配上香菜的清爽辛香，好吃好上癮；在粉專上吸引一排香民狂刷「+1」。瀧厚牛排還打造「牛肝菌燉飯佐香菜」濃郁升級版269元開吃；並特別推薦一次享用沙拉、酥皮濃湯、甜點的「香菜三兄弟套餐」，只要優惠價148元就能限時加購。而「瀧厚Set Meal」則端出香氣逼人義大利麵、香菜香草冰淇淋及香菜莫西多、香檸氣泡飲等特調飲品。月底省錢也要吃飽，瀧厚牛排「買1送3」外帶優惠強勢回歸，提醒大家，每天限量30份；本優惠不適用多人套餐／雙倍雙拼／燉飯系列／和牛+1／香菜系列／點數兌換／不適用 多外送平台、線上點餐；建議先打電話。杜老爺也推出全新「花生香菜甜筒冰淇淋」，在香酥餅口感中透著香菜的清新，不只吃得到香濃花生醬、還咬得到花生碎角的脆感。