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▲「甜茶」提摩西夏勒梅稱歌劇和芭蕾舞已經沒人在乎，到現在都還有演藝界前輩罵他魯莽。（圖／美聯社／達志影像）

▲提摩西夏勒梅（如圖）對於芭蕾舞和歌劇的批評，讓他成為今年奧斯卡頒獎典禮主持人開玩笑的對象。（圖／美聯社／達志影像）

「甜茶」提摩西夏勒梅批評歌劇、芭蕾舞沒人在乎，招來藝文與影劇界的砲火攻擊，也讓他的形象和業界人緣迅速滑落。事情發生到現在雖然已經有一陣子，奧斯卡影后莎莉賽隆仍然忍不住在訪問中直接批評他的說法「非常魯莽」，強調歌劇和芭蕾舞現在處境艱難，大家應該時常力挺這兩種藝術形式，更說道：「10年內AI就能做提摩西的工作，卻還是沒辦法取代一個在台上現場表演跳舞的人。」莎莉賽隆向來有話直說、不怕得罪人，加上提摩西的言論已有一堆同業抨擊，她更不怕講難聽話，甚至強調提摩西現在的幕前演出工作，10年內AI就能夠做，反而是在現場表演舞蹈，AI還完全沒有辦法。莎莉坦言：「跳舞大概是我碰過最難的事了，舞者們簡直就是超級英雄，抱歉了，提摩西夏勒梅。」莎莉認為演員不該去咒罵另外一種藝術形式，稱提摩西的話講得太魯莽。提摩西是在今年2月與曾合作《星際效應》的影帝馬修麥康納對談時，脫口而出：「我不想從事芭蕾或歌劇工作，或者那種『嘿，讓我們保存它們的生機，即使可能已經沒有人在乎』的事情。」儘管他補充說明：「我對從事芭蕾跟歌劇工作的人，絕對充滿敬意。」然而傷害已造成，各方批評不斷，連奧斯卡頒獎典禮上，主持人康納歐布萊恩都拿這個來開玩笑，表示典禮的保全措施極端嚴格，很怕會有來自芭蕾和歌劇界的攻擊。對於提摩西失言，莎莉賽隆說道：「我真希望那天能夠碰到他，這真是非常魯莽的發言。」她認為跳舞讓自己變得自律，知道這是一段辛苦鍛鍊的過程，也讓她變得更堅強，有時候跳到腳趾流血、傷口沒好，都不能夠鬆懈，每天都要練，也不允許自己放棄，讓她對於舞者佩服至極，很不能接受提摩西這樣貶低芭蕾舞。對於各方批評，提摩西夏勒梅都不回應，也沒反駁，這一次莎莉賽隆在訪問中點名他，他也暫時沒有任何意見。