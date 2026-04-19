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▲演員金素賢（左）看到宋仲基老婆Katy（右）後，露出震驚的表情。（圖／IG@sofiakim1112）

演員宋仲基的妻子Katy Louise Saunders近日真實樣貌曝光，引發外界熱烈關注。兩人於昨（18）日一同現身藝術殿堂IBK Chamber Hall，出席Gaon獨奏家樂團第7屆定期音樂會《兒童情景》，這也是夫妻倆首度以伴侶身分公開同框亮相。Gaon獨奏家樂團是一個由身心障礙與非身心障礙音樂家共同組成的融合型室內樂團體，透過古典音樂傳遞深刻訊息。當天活動星光雲集，除了宋仲基夫婦外，還包括音樂劇演員金素賢與、主持人張聖圭等人到場支持。特別是Katy首度在公開場合亮相，其出眾氣質與外貌成為全場焦點，也讓現場氣氛更加熱絡。演員金素賢在演出後透過IG分享心得表示：「久違見到宋仲基先生，還有親切又美麗的Katy小姐。」還不忘附上幾張合照，只見她望向Katy時忍不住摀嘴驚嘆，真實反應引發網友熱議。而在眾人的大合照中，宋仲基夫婦自然融入人群，站在較後方、將中心位禮讓給主角演奏者，但出眾外貌依然非常吸引視線。張聖圭則分享了更為深刻的觀後感。他提到為了紀念障礙者日，特地前往觀賞演出，原本對身心障礙音樂家的實力抱持既定印象，卻在現場被高水準演奏震撼，也反思自己內心仍存在的偏見。感嘆整場演出讓人動容，甚至一度落淚，並感嘆演出者背後所付出的努力。張聖圭也補充形容這不僅是一場音樂會，更是一段令人重新思考與學習的珍貴經驗，而當天由宋仲基夫婦擔任旁白，金素賢以歌聲參與演出，讓整體舞台更加完整動人。宋仲基在2017年和演員宋慧喬結婚，然而婚姻只維持不到兩年就離異，2023年他與英國演員Katy Louise Saunders結婚，目前育有一子一女，家庭生活備受關注。