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▲郭靜純（如圖）透露自己對於移居海外的決定「完全沒後悔過」。（圖／郭靜純臉書）

54歲資深女星郭靜純近年淡出演藝圈，2019年在事業高峰時期選擇急流勇退，舉家移民加拿大，如今已定居溫哥華約7年，她近日在Podcast節目中分享近況，坦言從未後悔過當初離開台灣的決定，背後最大原因正是為了孩子的教育環境。移居海外後，郭靜純並未完全離開工作，目前以社群直播帶貨為主，同時也投入全職媽媽生活，親自接送孩子上下課，她自認個性偏內向，是典型「I人」，相當享受溫哥華相對安靜、重視隱私的生活氛圍，直言「現在回台灣待一週就想回去。」談到適應問題，郭靜純幽默自嘲英文進步有限，原因是當地華人社群發達，加上日常生活多由孩子幫忙翻譯，儘管如此，她仍逐漸融入當地生活，甚至自認已經成為「溫哥華人」；在教育觀念上，郭靜純採取開放態度，她透露女兒過去曾在台灣接到演戲邀約，但被父親拒絕；她則認為若孩子真的適合演藝圈，未來自然會找到屬於自己的舞台，不希望過度干預。郭靜純過去曾主持命理節目《命運好好玩》長達15年，累積高知名度。然而她觀察到台灣教育節奏緊湊、壓力較大，為了讓孩子有更自由的成長空間，決定搬到加拿大溫哥華生活，陪伴兒女成長。從鎂光燈下的主持人，到海外低調生活的母親，如今她在家庭與生活之間找到平衡，也讓外界看見她更自在從容的一面。