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▲林佳龍強調面對複雜的國際局勢，台灣正透過「加值外交」將實力轉化為國際影響力。（圖／林佳龍臉書）

外交部長林佳龍日前接見由美國重要智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）研究員石可為（David Sacks）率領的訪問團，雙方針對兩岸關係、台美經濟合作及能源安全等議題進行對談。林佳龍強調，台灣將積極推動「經濟外交」，並透過與美、菲的跨國整合，聯手打造具備韌性的全球供應鏈。林佳龍透露，自己是CFR旗艦刊物外交事務的長期讀者，日前也剛在該刊發表標題為The Free World Needs Taiwan的專文。此次接待二十多位兼具實務與學術經驗的專家，不僅是理念的傳遞，更是透過總合外交政策與國際頂尖大腦進行實質接軌。此次會面，訪問團提出的議題涵蓋兩岸關係、台日互動、族群認同以及中東歐合作等，展現出華府智庫對台灣議題的高度關注與理解。經濟安全方面，林佳龍指出，自就任以來便將經濟外交視為施政重點，今年初簽署的「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，目前已設定七項重點合作方向，值得關注的是，林佳龍提出整合區域優勢的戰略構想包括台菲美整合、優勢互補、供應鏈安全。林佳龍強調，台灣正透過「加值外交」將實力轉化為國際影響力，雖然會談時間有限，無法詳盡回答所有提問，但他感謝CFR成員來台進行第一手觀察，期待未來能持續深化對話，共同促進區域的和平與繁榮。