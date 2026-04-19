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泰國汽車市場正在經歷一場靜悄悄的大洗牌。甫落幕的第47屆曼谷國際車展（3月23日至4月5日）累計訂單突破13萬輛，一舉寫下歷史新高，而其中最驚人的數字是，中國汽車品牌一口氣拿下約65%市占，日系與歐美傳統車廠在這場電動車（EV）浪潮中明顯失速。泰國匯商銀行經濟與商業研究中心SCB EIC近日發布《2026車展回顧》報告，直指這波訂單熱潮反映泰國汽車市場正加速邁入電動車時代的結構性轉變。報告指出，這波增長背後最關鍵的推手，就是不斷飆升的油價。受中東地緣政治因素衝擊，燃油車使用成本已由原本每公里約1.7泰銖攀升至約2.2泰銖；反觀電動車充電成本僅約每公里0.5泰銖，兩者成本差距高達逾4倍，直接把不少原本觀望的泰國消費者推向電動車陣營。從市場結構來看，中國車廠這次可說是全面壓制。SCB EIC分析，中國品牌靠著豐富的電動車產品線，涵蓋不同價格帶、車型類型與智慧化配備，精準吃下對性價比與功能性有要求的消費族群。相較之下，部分傳統車廠在電動化轉型腳步上明顯跟不上節奏，在這一輪結構重組中市占份額被快速侵蝕。報告進一步觀察，泰國消費者的購車邏輯也正在轉變，從過去的「品牌導向」轉為更重視性價比與技術本位的理性選擇。隨著電動車售價門檻逐步下修、配備一路升級，越來越多家庭開始把電動車當作「家庭第二輛車」用於市區通勤，這種使用情境也降低了消費者對新品牌的疑慮，願意嘗試新進場品牌的比例明顯提升。不過，訂單漂亮歸漂亮，能不能真正交車才是硬道理。SCB EIC預估，這次車展訂單最終實際交付量大約落在70%，即約9.1萬輛，比2022年至2025年間75%至80%的平均水準還要低。主因是金融機構信貸政策明顯收緊，尤其電動車貸款通常要求更高頭期款及更短還款期限；此外，消費者因新車型發表、產品更新或交車週期過長而取消訂單的情況也屢見不鮮。從總體經濟角度來看，汽車銷量增長對泰國內需經濟的帶動效果仍相對有限。泰國電動車市場目前仍高度仰賴進口，儘管本土生產能力快速提升，但整體產能尚不足以吃下市場需求，國內附加價值的提升因此受到壓縮。此外，電動車在本地零組件使用比例上，仍低於傳統燃油車與油電混合車型。供應鏈配套也面臨多重挑戰，包含本土零組件製造能力不足、充電基礎設施建置速度跟不上電動車成長曲線，加上電動車保險成本偏高、產品選擇有限等問題，都將成為消費者長期使用過程中難以忽視的隱性成本。SCB EIC建議，泰國政府應加快推動電動車產業相關投資，強化本土零組件企業在供應鏈中的角色，同時加速充電基礎設施建設，並營造更公平的市場競爭環境，降低對進口依賴、提升國內經濟附加值，才能支撐泰國汽車產業長期永續發展。整體而言，這屆曼谷車展清楚反映出泰國汽車市場正處於關鍵轉型節點，電動車已成為核心驅動力。但SCB EIC也提醒，未來的重點不只在於衝高銷量，更在於能否建立起完整的本土產業生態體系，否則熱鬧的訂單數字，恐怕會是另一場「為他人作嫁」的產業警訊。