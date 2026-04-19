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新竹市長高虹安發布市政影片，回首三年多來的執政心路歷程，感性表示市長一職並非只是一個位置，而是一份沉重的責任，她強調，為了市民把「看起來很小，但重要的事做好」。細數對下一代的照護政策，強調從孩子出生起，市府就扮演陪伴角色。除了提高育兒與生育津貼、補助疫苗，更落實「一區一定點臨托」政策。高虹安透露，未來將進一步新建「兒少家庭福利館」與「赤土崎多功能館」，擴大對家庭的支持。教育與校園安全方面，市府已推動27案校園通學步道整建，落實「人車分道」。硬體設施上，不僅推動班班有大屏、校舍更新，落實「營養午餐全面免費」及「生生喝鮮奶」政策，致力讓孩子在優質環境中成長。交通議題高虹安列舉7條新道路開通、電動公車上路、通勤月票上線及YouBike站點加密等多項進展。此外，備受期待的「關埔空橋」也將在今年陸續串聯，高虹安直言，這些改變或許不容易被即刻察覺，但市民會逐漸感受到生活節奏變得更加順暢。針對銀髮族，新竹市首創將敬老卡、愛心卡點數擴大至農會與藥局使用，並提供弱勢長輩每月1000元營養金，全市布建90多處關懷據點，鼓勵長輩走出家門，豐富社交生活。除了民生建設，高虹安提到上任至今已成功減債83億元。她強調，一個負責任的政府不應只顧眼前的風光，更要為城市的未來奠定基礎。高虹安致謝市民選擇在新竹定居，並邀請大家分享這三年來「最有感的改變」，她強調，市府團隊將持續努力，讓新竹市從一個工作的地點，變成一個讓人願意留下來生活一輩子的「安居科技城」。