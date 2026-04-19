我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟（如圖）、陳詩媛兒子滿月，他在社群寫下當爸爸心聲。（圖／陳詩媛IG@10yuan.0424）

台灣羽球奧運金牌國手王齊麟上個月升格為新手爸爸，昨（18）日是兒子來到世上滿一個月的日子，他曬出跟老婆陳詩媛（十元）、兒子一家三口的合照，幸福寫下：「總覺得時間真的過的非常快，稍一不留神你就長大了」，希望兒子可以平安健康長大。王齊麟曬一家三口照：一不留神就長大了王齊麟與前樂天女孩陳詩媛（十元）於去年6月登記結婚，同年12月補辦婚宴，兩人愛情開花結果，今年3月20日迎來寶貝兒子誕生，並取名「Rally」，靈感來自羽球術語，象徵來回對打與多拍回合，希望兒子在兒子人生中碰到困難時，也能堅持無畏地面對困難。迎來兒子滿30天，王齊麟坦言看著孩子從剛出生的小小一團，逐漸變得白白胖胖，深刻感受到時間飛逝，「稍一不留神你就長大了」，他也提到平時訓練與比賽繁忙，因此期望自己能在工作之餘抽空陪伴孩子成長，讓他在充滿愛的環境中健康快樂長大。升格人父後，王齊麟對「家」有了更深體悟，他分享每當呼喚兒子名字時，都能感受到其中濃厚的愛，讓他更加珍惜與家人相處的時光。目前他已重返羽球場持續備戰，在選手與父親角色之間努力平衡，並幽默對兒子喊話：「爸爸會努力打出更多好的Rally，你要健康快樂長大，爸媽永遠愛你。」