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民眾黨前中配立委李貞秀，被開除後到各大節目開罵黨主席黃國昌，今（19）日在網路節目《下班瀚你聊》中直言，比起內政部長劉世芳，她更恨黃國昌，認為賴政府雖在政治上對立，但起碼尊重憲法與她的職位；反觀黃國昌卻對同黨戰友「痛下殺手」，惡意撤銷她的立委遞補資格，她質疑，黃國昌可能是因為嫉妒她的高聲量與戰力，才選擇「自斷臂膀」，甚至為了安排自己人遞補，不惜發動輿論將她妖魔化。談起在辦公室當助理的經歷，李貞秀痛批黃國昌「偽君子」，她表示當初受柯文哲之命進入團隊實習，卻因為一次失言觸怒黃國昌，事後她傳簡訊道歉，黃國昌卻冷回「這兩週很忙，先不用來」，從此將她放生。李貞秀感嘆，自己這段時間沒領薪水、全心投入，卻被當成隨時可切割的工具，痛心表示：「他根本沒把我當學生。」外界質疑她被民眾黨開除後就上綠媒，李貞秀表示最初為了維護柯文哲與黨的形象，她推掉了所有綠營節目邀約，打算忍氣吞聲，沒想到黃國昌竟召開記者會指控她「要錢」，這才徹底激怒她。李貞秀為了自證清白，決定站出來爆破黃國昌，她強調：「是黃國昌點火的，我必須扯下他偽君子的真面目。」李貞秀也證實當年曾實名檢舉高虹安助理費案，當時有意想參選竹北市長，但是後來說有人選，她認為「成功不必在我」，但高虹安身為黨部主委，卻在選舉中不挺自家提名的候選人。她痛批當時黨內存在「不照制度來」的亂象，甚至連開除她的會議記錄，都只有周榆修等四人簽名，當事人完全不知情。她感嘆柯文哲很善良，但身邊這幾個人為了私心，毀掉民眾黨的理想。