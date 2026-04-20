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▲小澤菜穗活躍於2002年自2007年之間，隨後宣布引退。（圖／翻攝自小澤菜穗X@Ozawa__Naho）

小澤菜穗引退只為回歸家庭 放下過去專心育兒生活

▲小澤菜穗引退期間從不經營社群平台，低調生活。（圖／翻攝自小澤菜穗X@Ozawa__Naho）

女兒支持成復出關鍵 孩子長大重新思考自我

日本前成人影視女星小澤菜穗在退出圈內長達17年後於2024年宣布復出，消息一出立即引發關注，她過去在2000年代初期擁有極高人氣，卻在事業仍具發展空間時選擇離開，如今再度回到幕前，不僅讓粉絲感到意外，也讓外界對其復出原因產生高度好奇。對此，小澤菜穗近日親揭復出原因，提到自己引退後全心投入養育女兒的生活，如今想做改變，坦言：「想從媽媽做回女人。」談及當年離開舞台的決定，小澤菜穗在接受日媒訪問時坦言，其實當時最大的心願是成為母親，她透露自己在宣布引退後不久便迎來女兒誕生，人生重心也隨之轉向家庭，從那之後她幾乎將所有時間投入育兒，將孩子視為生活的核心，並積極參與學校活動，與其他家長建立互動，努力融入一般家庭生活。在淡出期間，小澤菜穗並未經營任何社群平台，刻意與過去演藝身分保持距離，專注於孩子成長，她坦言自己曾一度擔心過往經歷可能對生活帶來影響，但最終發現周遭環境比想像中友善，讓她逐漸放下顧慮，這段時間她完全以母親角色自居，也讓她對人生有了不同體悟。隨著女兒逐漸成長進入高中，小澤菜穗開始意識到自己角色的轉變，她表示孩子擁有自己的生活圈後，自己也開始重新思考個人定位，她坦言在長期專注育兒的過程中，幾乎忽略了身為女性的自我需求，直到年過40後，才再次正視內心的情感與渴望，進而萌生重新出發的念頭。對於復出決定，小澤菜穗最在意的仍是女兒的想法，她透露在做出決定前曾向女兒坦承計畫，並表達希望重新享受人生。出乎意料的是，女兒不僅沒有反對，反而以開放態度支持，甚至稱她是一位堅強的母親，這份理解與尊重讓小澤菜穗深受感動，也成為她勇敢踏出這一步的重要力量。