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▲魔術隊展現出「光腳不怕穿鞋」的企圖心，全場壓著龍頭活塞打，終場以112：101爆冷客場取勝，先拔頭籌，也向全聯盟宣告「老八傳奇」正式啟動。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺隊22歲的超級狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）全場飆進5記三分球、狂轟35分，一舉超越傳奇前輩鄧肯（Tim Duncan）的隊史紀錄。最終馬刺隊以111：98擊潰拓荒者。（圖／美聯社／達志影像）

▲綠衫軍毫不留情，在前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）全能表現帶領下，以 123：91 輕鬆擊敗76人。（圖／路透／達志影像）

▲衛冕軍雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）25分表現最為亮眼。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪今（20）日進入第二天的賽程，全聯盟見證了史上罕見的紀錄。今（20）日波士頓塞爾提克隊與奧克拉荷馬城雷霆隊分別以超過30分的差距擊潰對手，這是NBA季後賽長達80年歷史中，首次出現同一個比賽日有兩場比賽分差超過30分的情況。而底特律活塞在G1翻船，被奧蘭多魔術「下克上」擊敗，系列賽局勢變得詭譎。至於聖安東尼奧馬刺則是在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）35分帶領下，首戰大勝波特蘭拓荒者。今日最令人跌破眼鏡的賽果發生在底特律。東區頭號種子活塞隊坐鎮主場，迎戰從附加賽驚險脫穎而出的第8種子奧蘭多魔術。魔術隊此役展現強大企圖心，開局便火力全開，先發五人得分全數上雙，斑切羅（Paolo Banchero）攻下全隊最高23分，法蘭茲·華格納（Franz Wagner）穩定貢獻19分，終場以112：101爆冷擊敗活塞，系列賽取得1比0領先。活塞隊少主康寧漢（Cade Cunningham）今日雖繳出個人巔峰之作，全場狂轟39分試圖隻手遮天，無奈隊友火力低迷，除了哈里斯（Tobias Harris）拿下17分外，其餘球員支援趨近於零，讓康寧漢的紀錄夜化為泡影。西區第2種子馬刺隊今日在主場迎戰拓荒者，22歲的超級狀元文班亞馬在生涯季後賽首場比賽便展現劃時代天賦。他全場飆進5記三分球、狂砍35分，正式超越傳奇前輩鄧肯在1998年創下的首秀32分紀錄，成為馬刺隊史季後賽首秀得分王。文班亞馬在上半場便奪下21分，寫下NBA自1997-98「實況轉播時代」以來，球員在季後賽首秀半場的最高得分紀錄。儘管末節一度被撞倒受傷，他仍展現強大韌性帶傷回歸，帶領馬刺以111：98擊潰拓荒者。東區頭號種子波士頓塞爾提克今日在主場迎戰費城76人，在對方核心恩比德（Joel Embiid）因闌尾切除手術復原缺陣的情況下，比賽演變成一邊倒的屠殺。塞爾提克全場最多領先達35分，終場以123：91輕鬆取勝，32分的分差也創下綠衫軍隊史在季後賽揭幕戰的最大勝分紀錄。綠衫軍雙核神勇，布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高26分、4籃板。塔圖姆（Jayson Tatum）繳出25分、11籃板、7助攻的準大三元數據。塔圖姆在此役達成重要里程碑，其季後賽生涯三分球命中數來到293記，正式超越傳奇球星科比（Kobe Bryant）的292記，升至NBA季後賽歷史第11位。西區衛冕軍雷霆隊今日同樣在主場展現恐怖統治力，面對透過附加賽晉級的鳳凰城太陽，雷霆從第一節便建立15分領先，全場最多領先達39分，最終以119：84狂勝。雖然雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役手感欠佳，18投僅5中，但他憑藉頻繁衝擊禁區獲得17次罰球機會並命中15球，高效砍下25分、7助攻，早早完成「三節打卡」下班。太陽隊方面表現低迷，布克（Devin Booker）僅得23分且正負值-25為先發最低，「惡漢」狄龍（Dillon Brooks）更是22投6中表現低效，且在第一節因擊中霍姆格倫（Chet Holmgren）面部被判一級惡意犯規。隨著今日兩場大勝結束，本屆NBA季後賽首輪已進行的8場比賽有7場由「主場球隊」取勝，客隊目前僅拿1勝。