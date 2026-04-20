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▲gamix在室內放煙火導致火災警報器大響。（圖／ ガミックス【gamix】YT）

日本百萬訂閱YouTuberガミックス（gamix）近日把家裡當成化學實驗室掀起許多爭議，他不僅將乾冰投入寶特瓶製造爆裂效果，還在密閉空間點燃噴射煙火，導致火災警報器大響，驚動了在客廳的媽媽，氣炸大喊：「給我停下！」相關畫面曝光後迅速在網路瘋傳，不少網友批評他為了博取流量不擇手段，掀起抵制潮。gamix本月初在YouTube上傳了自己在房間做實驗的影片，他將乾冰投入裝有氣泡水的寶特瓶並密封，隨著氣體迅速膨脹，瓶身最終承受不住壓力爆裂，液體四處噴濺，導致地板淹水；接著他又挑戰大容量的2公升寶特瓶版本，甚至邀請朋友加入，將危險程度再度升高。不僅如此gamix還在室內架設噴射煙火裝置，點燃後在濃煙與火光中跳舞，導致火災警報器被觸發，現場警報聲大作，下一秒影片中出現疑似是他媽媽的女性怒吼聲：「你在幹嘛！快給我停下！」但他僅冷靜回應「我在直播」，不只是行為引發批評，跟家人說話的態度也掀起爭議。面對批評，gamix不僅沒有好好道歉，還將偏差行為歸咎於自己的成長環境，「在做什麼也不會被認為是錯事的家庭長大，就會變得跟我一樣。」他甚至鼓勵觀眾剪輯影片擴散話題，但因為他的影片行為相當危險，許多網友擔心會引發年輕族群模仿，隨著爭議持續延燒，因此不少人呼籲社群平台應該強化影片審核與管理機制，以避免類似事件再次發生。