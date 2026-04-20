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中工、寶佳完成協商 確立未來經營方向

▲堡新投資董事長鄭斯聰指出，企業經營應該以公司與股東的利益為最優先，因此透過協商讓公司經營得更好。（圖／堡新投資提供）

中工、寶佳合作 為股東、員工努力經營

▲威京集團代表沈慶光（右）表示，堡新投資和中工專業結合，發揮了專業的邊際效益。（圖／堡新投資提供）

北台灣營造龍頭中華工程（中工，2515）和寶佳集團上演經營權之爭，17日出現大轉折，雙方正式宣布和解，今（20）日中工董事長周志明、寶佳集團旗下大華建設、堡新投資董事長鄭斯聰、威京集團代表沈慶光共同舉辦記者會，周志明和鄭斯聰都表示，未來公司經營，會以公司和股東利益為優先，並確立了攜手共治之大方向。中工董事長周志明表示，非常高興兩大主要股東寶佳集團與威京集團，已順利完成協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。未來將秉持誠信合作，齊心協助公司營運發展。中工經營團隊亦將安定軍心、持續專注本業，與大股東並肩同行，引領公司邁向更卓越的未來。堡新投資董事長鄭斯聰表示，企業經營應該以公司與股東的利益為最優先，因此透過協談降低公司經營的不確定性，做出一個負責任的決定。他們也期待，透過參與中工的經營，讓這個有歷史的企業可以經營得更好。鄭斯聰強調，新的董事會將依《公司法》及股東會決議程序，推選出董事和獨立董事，組成公司最高的決策與監督機構，確保中工的永續經營。股東會全面改選後，中工將交由專業的經理人團隊，不會是「一個人的武林」。鄭斯聰重申，新的經營團隊會透過正確投資、策略布局與經營效率，讓公司有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。他們的初心不變：翻轉中工、創造績效。威京集團代表沈慶光發表3點致詞，第一點，鄭董事長提到一個非常重要的重點，是這次大家都有共識、和解的最主要的因素，主要是讓所有的股東未來有更好的EPS（每股盈餘），以及既有的員工在注入新血後，能夠得以發揮更好的專業執行能力，照顧到同仁。第二、堡新投資後面的股東本身也是本業，和中工專業結合，一加一不敢說一定大於二，但絕對是發揮了專業的邊際效益。最後，沈慶光認為，中工、寶佳兩大公司合作，未來一定會好好協商、尊重經營團隊，因此，再多的困難都能解決，讓公司持續經營下去。