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▲李昀鋭（左）和關曉彤在《耀眼》中上演落難千金愛上海島男孩的戲碼。（圖／翻攝自微博@電視劇耀眼）

關曉彤和鹿晗交往8年，過去兩人都會在對方生日的凌晨整點發文祝福，但已經連續2年不見他們發文互動，分手傳言再度衝上微博熱搜。此時關曉彤被拍到和《九重紫》的李昀鋭當街摟抱、貼臉親吻，像極了戀愛中的情侶，不過仔細一看才發現，原來他們是為了新戲《耀眼》宣傳，CP炒作到讓人以為是真的，李昀鋭近來因《冰湖重生》走紅，還有人封他為小張凌赫，很有爆紅潛力。李昀鋭過去是籃球國手，被說是「文臣臉蛋武將身材」帥度直逼近來因《逐玉》爆紅的張凌赫，他和關曉彤合作新戲《耀眼》，某次兩人牽著手走在街上，李昀鋭很自然地搭著關曉彤的肩膀，有說有笑，臉碰著臉實在甜蜜到像熱戀中的情侶，再加上關曉彤和鹿晗分手傳聞不斷，讓人以為她已經有新歡了。不過這只是新戲的宣傳環節之一，粉絲在微博上PO出照片喊，「以為拍到驚天大瓜，原來是劇宣，偷拍視角甜度超標，劇組要發工資了。」李昀鋭在《耀眼》中飾演海島少年「刑武」，為了放蕩不羈的感覺，他還染了一頭金髮。關曉彤飾演的富家千金「晴也」家中遇變故，不得不回家鄉扎扎亭重新開始，和李昀鋭不打不相識，但在日常的相處下，她也逐漸發現李昀鋭溫暖又真誠的一面，雙向救贖的宿命感非常令人期待，該劇暫定5月20日湖南衛視、芒果TV播出。