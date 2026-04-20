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面對即將到來的2026選戰，國民黨確定派李四川出戰新北市長，對上民進黨立委蘇巧慧。國民黨台北市黨部主委、市議會議長戴錫欽今（20）日接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時表示，這局是五五波，非常有看頭。黃光芹問起國民黨內台北市議員初選進度，戴錫欽透露，台北市第3選區正在做民調，接下來包括第4選區中山大同、第5選區中正萬華都會進行黨內初選，完畢後會立刻公佈結果。針對新北市選情，戴錫欽分析，民進黨市長參選人、立委蘇巧慧起步早且正在刻意降低仇恨值，對中間及淺藍選民恐有吸引力。戴錫欽回顧，過去曾與黨中央討論應加快新北提名時程，雖然國民黨新北市長參選人李四川是苦幹實幹的優質人選，但若起步太慢，面對重人情味的台灣民眾，票源一旦被拉走就難以找回。目前李四川已辭去台北市副市長專心經營新北，戴錫欽認為這局是五五波，非常有看頭。關於彰化縣長選情，戴錫欽指出，彰化是6都以外人口最多的縣市，具備決戰中台灣的關鍵地位。若國民黨因內部提名或協調不順導致難產，將嚴重影響2028大選。戴錫欽知悉組發會與中央黨部正與民眾黨討論，希望能維持藍白合作基調，不論是謝家協調或中央腹案人選，都必須加速進行以擺脫空降疑慮，並取得在地認同。至於民進黨台北市長人選，戴錫欽表示完全尊重，但沈伯洋參選似乎越來越接近事實，綠營議員進來「做多」沈伯洋，以政治判斷來講，八九不離十就是沈選市長，但這也顯示民進黨面臨提名困境，缺乏像過去李應元那樣的工具人角色可承擔大任。戴錫欽呼籲，不論對手是誰，蔣萬安作為連任者是跟自己競爭，希望未來能有一場優質的君子之爭，就政見進行理性辯論，而非流於口水、仇恨或意識形態之爭，這才是台北市民之福。