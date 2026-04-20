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伊朗戰爭開打迄今已將近2個月，而首艘運載著200萬桶原油的船隻在18日通過短暫開放的荷莫茲海峽，並預計在5月6日抵達台灣麥寮港。據了解，這艘船是台塑船隻，而非中油船隻，並且運載卡達及阿拉伯的中質原油，預估將會用來加工油料及丙烯，對於我國汽油、柴油、液化石油氣（LPG）及石化原料將有挹注。對於運輸來台用油何時會抵達，預計做什麼加工，能源署表示，「台塑油船涉及個別公司營業秘密，建議洽台塑說明。」據悉，台塑共有2艘船先前停留在荷莫茲海峽，1艘來自科威特、1艘來自卡達，而如今通過海峽的船隻是來自卡達的原油跟阿拉伯的中質原油。外界判斷，這批原料應該 會經過「重油加氫脫硫工場」，也就是產生汽油、柴油跟丙烯，以及LPG，也就是桶裝瓦斯等。反之，若是來自科威特、重質成分較高的原油，那就可能拿來做柏油、潤滑油。另外，中油已預訂1艘油輪，運載約200萬桶原油，若批原油就能運來，由於我們每日平均使用約15萬桶原油，約可支應半個月的用量。