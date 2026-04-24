《華爾街日報》在 3 月初報導，預測市場平台 Kalshi 和 Polymarket 分別與潛在投資人洽談新一輪融資，希望把估值推高至約 200 億美元（約新台幣 6,400 億元）。若交易成形，將高於兩家公司去年底前後的上一輪估值水準。公開報導顯示，Kalshi 在 12 月融資後估值約為 110 億美元（約新台幣 3,520 億元），Polymarket 則在 10 月的交易中估值約為 90 億美元（約新台幣 2,880 億元）。
今年 2 月，Kalshi 和 Polymarket 合計單月交易量約達 183 億美元（約新台幣 5,856 億元），明顯高於去年 8 月不到 20 億美元（約新台幣 640 億元） 的水準，顯示預測市場在過去半年快速擴張。
預測市場交易主題廣泛
預測市場允許用戶針對各類未來事件的結果進行合約交易。合約價格通常反映市場對事件發生機率的判斷；若事件結果符合條件，合約依約定價格結算，若未發生，合約價值則歸零或接近零。
Kalshi 與 Polymarket 上的交易主題相當廣泛，涵蓋選舉、經濟數據、利率政策、體育賽事、地緣政治，以及比特幣走勢等題材。Kalshi 目前是美國唯一獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核准的事件交易平台；Polymarket 則主要在美國以外市場運作，現階段仍未正式對美國用戶開放。
交易量與營收同步攀升
平台營收模式主要來自合約交易手續費，交易主題越多、參與人數越高，平台可累積的收入也越大。Kalshi 近年持續擴大在美國市場的滲透率，除政治與經濟事件外，也推動更多體育與流行文化相關合約；Polymarket 則以區塊鏈架構與全球事件題材吸引用戶，並規劃在今年推出受監管的美國版本。
預測市場也陸續有新產品加入。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於今年 4 月正式在「幣安錢包」內加入預測市場功能，並整合 Predict.fun 平台；不僅讓用戶能直接在錢包內針對現實事件進行押注，更允許用戶在持倉期間賺取收益。
不過，監管與法律風險也同步升高。報導提到，美國國會議員近期已提出限制戰爭與體育類合約的法案構想，理由是部分事件型市場可能帶來更高的社會風險；另外，兩家平台的部分交易活動也引發資訊不對稱疑慮，特別是在重大地緣政治事件發生前，出現新建立錢包大量下注的情況。Polymarket 仍面臨美國市場准入問題，Kalshi 雖具備 CFTC 核准地位，但同樣承受更多監管檢視。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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預測市場交易主題廣泛
Kalshi 與 Polymarket 上的交易主題相當廣泛，涵蓋選舉、經濟數據、利率政策、體育賽事、地緣政治，以及比特幣走勢等題材。Kalshi 目前是美國唯一獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核准的事件交易平台；Polymarket 則主要在美國以外市場運作，現階段仍未正式對美國用戶開放。
交易量與營收同步攀升
平台營收模式主要來自合約交易手續費，交易主題越多、參與人數越高，平台可累積的收入也越大。Kalshi 近年持續擴大在美國市場的滲透率，除政治與經濟事件外，也推動更多體育與流行文化相關合約；Polymarket 則以區塊鏈架構與全球事件題材吸引用戶，並規劃在今年推出受監管的美國版本。
預測市場也陸續有新產品加入。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於今年 4 月正式在「幣安錢包」內加入預測市場功能，並整合 Predict.fun 平台；不僅讓用戶能直接在錢包內針對現實事件進行押注，更允許用戶在持倉期間賺取收益。
不過，監管與法律風險也同步升高。報導提到，美國國會議員近期已提出限制戰爭與體育類合約的法案構想，理由是部分事件型市場可能帶來更高的社會風險；另外，兩家平台的部分交易活動也引發資訊不對稱疑慮，特別是在重大地緣政治事件發生前，出現新建立錢包大量下注的情況。Polymarket 仍面臨美國市場准入問題，Kalshi 雖具備 CFTC 核准地位，但同樣承受更多監管檢視。
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