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台中發生一起嚴重的醫美事故！23歲李姓女子施打俗稱「精靈針」的填補劑，竟因醫師操作失誤導致藥劑誤入血管，最終引發嚴重併發症，視力驟降至0.01幾近失明。台中地方法院審理後認定醫師注射行為與視力損害具有因果關係，判賠404萬餘元，全案仍可上訴。判決指出，李女原本計畫施打2劑俗稱「少女針」的洢漣絲，經陳姓醫師建議後改為混合施打1c.c.洢漣絲與10針共10c.c.的艾麗斯皮下填補劑。不料在施打過程中，藥劑疑似被注入血管，造成右眼出現視網膜靜脈阻塞、青光眼及視野缺損等嚴重後果，即使接受治療，最佳矯正視力仍僅0.1，且無法恢復。李女主張，醫師實際施打內容與原先說明不符，甚至疑涉及使用不同成分針劑，構成詐欺及債務不履行，並請求包含醫療費、交通費、工作損失及精神慰撫金等共計975萬餘元賠償。不過陳姓醫師辯稱，施打部位與方式均符合醫療常規，且過程中有採取回抽確認未進入血管，也使用鈍針降低風險，強調李女視力惡化與其行為無關，並指李女術後未遵守醫囑，生活作息不當，甚至質疑後續就醫延誤才導致病況加劇。法院審酌醫療證明及醫事審議委員會意見後認定，無論實際施打的是磷酸鈣玻尿酸或艾麗斯填補劑，均與注射行為直接相關，足以認定兩者具因果關係。至於醫師主張曾進行回抽避免進入血管，因病歷紀錄無法證明，未被採信。最終法院認定，李女治療138次的醫療費約14萬元，並依其勞動能力減損22%計算工作損失約290萬元，另酌給精神慰撫金90萬元，合計判賠404萬4468元。此外，刑事部分檢方調查指出，醫師事前未充分告知施打針劑可能導致失明等重大風險，且相關產品仿單均明確警示不得施打於眼周或可能進入血管的部位，認定其違反注意義務，依過失重傷害罪提起公訴，目前仍在審理中。