五月天團長怪獸（溫尚翊）和老婆沚瀛（阿沚）育有4歲女兒「詠詠」，為五月天中第4位升格當爸的團員，沒想到，現年49歲的怪獸又當一次爸爸，他今（20）日在IG宣布迎來第二胎兒子，並兒子告白：「謝謝你來到這個世界。」相信音樂表示：「（寶寶）已經平安誕生了，謝謝大家關心。」
五月天怪獸又當爸 第二胎消息太會藏
稍早，怪獸以曖昧的口吻發文寫下「四個人可以做很多有趣的事喔」，原來一家三口來了一位新成員，夫妻倆迎來寶貝兒子，附上的照片，可見怪獸的太太挺著大孕肚，女兒抱著媽媽，怪獸則以充滿愛的眼神和笑容看著愛妻，畫面洋溢幸福氛圍。
怪獸跟兒子說：「我會帶著你去認識愛，愛自己與這個世界，至於愛不愛彈吉他我覺得都可以，但是你要的話我有超多厲害的吉他可以借你喔！順道一提，彈吉他的男生帥不帥我不是很確定，但是正直且善良的男生肯定很帥。謝謝你來到這個世界、來到這個家，我跟媽媽、姊姊等不及要跟你一起玩了！愛你，兒子。」
貼文一發布，大批五迷驚喜萬分，「天啊～恭喜你們，也太會藏了吧」、「恭喜老大...從此真的『女子』好生活啦」、「Omg！詠詠是姊姊了」、「恭喜團長大人！兒女雙全好幸福噢！」
五月天怪獸喜獲麟兒 團員石頭多了姪子
五月天怪獸對私事向來低調，2021年9月宣布喜獲愛女「詠詠」，當時也是孩子出生後才跟外界報喜，另外，怪獸的妻子阿沚是五月天團員石頭（石錦航）老婆的親妹妹，因此，怪獸的兒子在親屬關係上也是石頭的姪子。
五月天 怪獸IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
稍早，怪獸以曖昧的口吻發文寫下「四個人可以做很多有趣的事喔」，原來一家三口來了一位新成員，夫妻倆迎來寶貝兒子，附上的照片，可見怪獸的太太挺著大孕肚，女兒抱著媽媽，怪獸則以充滿愛的眼神和笑容看著愛妻，畫面洋溢幸福氛圍。
怪獸跟兒子說：「我會帶著你去認識愛，愛自己與這個世界，至於愛不愛彈吉他我覺得都可以，但是你要的話我有超多厲害的吉他可以借你喔！順道一提，彈吉他的男生帥不帥我不是很確定，但是正直且善良的男生肯定很帥。謝謝你來到這個世界、來到這個家，我跟媽媽、姊姊等不及要跟你一起玩了！愛你，兒子。」
貼文一發布，大批五迷驚喜萬分，「天啊～恭喜你們，也太會藏了吧」、「恭喜老大...從此真的『女子』好生活啦」、「Omg！詠詠是姊姊了」、「恭喜團長大人！兒女雙全好幸福噢！」
五月天怪獸喜獲麟兒 團員石頭多了姪子
五月天怪獸對私事向來低調，2021年9月宣布喜獲愛女「詠詠」，當時也是孩子出生後才跟外界報喜，另外，怪獸的妻子阿沚是五月天團員石頭（石錦航）老婆的親妹妹，因此，怪獸的兒子在親屬關係上也是石頭的姪子。