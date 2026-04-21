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監察院今（21）日公布2026年大選參選人設立政治獻金專戶時程，並說明2022年政治獻金違規案件數與樣態，而過去外界討論線上抖內（Donate意指贊助）與加密貨幣部分，對此監察院說明，例如YouTube公司在國外，所以查證捐贈者實務上會有困難，而加密貨幣本來就是去中心化，且價格波動，因此是朝「禁止」方向修法，目前修法版本已經在行政院進行討論。對於過去討論線上抖內與加密貨幣是否能成為政治獻金，監察院公職人員財產申報處長陳美延表示，過去內政部有請專家、學者與廠商進行討論，像是YouTube公司在國外，所以在做捐贈者查證，事實上是有困難的。且捐款收受人是直播主還是因為有參選身分，也很難去做界定，因此向禁止方向修法。而有關加密貨幣，陳美延指出，《政治獻金法》就是要公開、透明，但是加密貨幣本來就是去中心化，根本不知道是誰，在本質上就是不公平，且加密貨幣價格波動，所以並不適合做為政治獻金。陳美延也透露，目前行政院已經在進行審查，至於媒體追問政院是否在本會期送立院審議，這部分是行政院的一個職責。