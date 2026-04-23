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▲200ml「剛剛好」的大小，一個人小酌不必擔心浪費，三五好友齊聚時也能人手一瓶盡興暢飲。（圖／品牌提供）

▲38度金門高粱酒保留高粱酒的甘冽香醇，入口順滑甘冽而不刺激，整體均衡、恰到好處。（圖／品牌提供）

當經典的線條再次與掌心緊貼，喚醒的不只是記憶中的醇順，更是那段充滿人情味的黃金歲月。20幾年前，曾陪伴無數台灣人走過街頭熱炒、家庭聚餐與至交暢飲的「金門高粱酒易開罐瓶型」，如今帶著眾人的期盼以復刻之姿驚豔回歸。這款傳奇的「38度金門高粱酒一口杯」，不僅讓資深老饕瞬間陷入回憶殺，更以輕盈、時髦的姿態，在社群媒體與新世代酒友之間掀起一波瘋狂的收集旋風。這次復刻最令人愛不釋手的亮點，在於它那極具辨識度的玻璃罐頭造型。線條圓潤且握感扎實，還原當年金門高粱酒最親民、最有溫度的樣貌。最精妙的是，這款瓶身設計還落實生活美學，開罐暢飲後，空瓶不必丟棄，轉身便化作一只質感獨具的玻璃酒杯。這種「一瓶兩用」的巧思，讓這款酒不再只是消耗品，而是真正能走進日常生活、長久陪伴的風格物件。200ml「剛剛好」的大小，一個人小酌不必擔心浪費，三五好友齊聚時也能人手一瓶盡興暢飲。而且輕巧、好攜帶，不論是下班後的街頭小聚、登山露營或是作為探訪好友的隨手禮，都能隨時隨地創造出最有溫度的舉杯時刻，兄弟間的情誼與生活的儀式感只需這一瓶最對味的「38度金門高粱酒」。對於初次想「入坑」高粱酒的新手，這也是一道最完美的入口。38度金門高粱酒保留高粱酒的甘冽香醇，入口順滑甘冽而不刺激，整體均衡、恰到好處。平時簡單純飲，或加入冰塊與碳酸飲料調製成清爽的夏日特調，都能展現出層次分明的風味，令人回味再三，小容量200ml的輕巧規格更是不論男、女，都能輕鬆駕馭。