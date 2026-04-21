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▲狄鶯曾在節目中自爆踹飛演員藍潔瑛（如圖）。（圖／微博@沈團）

63歲資深女星狄鶯近日轉戰年輕人最多的實況平台Twitch開直播，吸引大批粉絲觀看。而直播中她也大方回應許多網友疑問與網路傳聞。其中，她曾在節目中自爆與已故女星藍潔瑛拍戲時，因為對方遲遲不現身，而在飯店堵人後，直接爆氣踹飛她。有網友也在直播中問到這件事，她表示那是她20幾歲的事情，在網路上很好查，並直言：「我都60幾歲了，還問這個不是很無聊？」狄鶯曾自爆在與藍潔瑛於1991年拍攝台視電視劇《半生緣一世情》時，因對方遲到、耍大牌等，而爆氣到飯店電梯門口堵人，還直接一腳踹到藍潔瑛肚子上。而直播中，也有網友問到這件事，狄鶯表示那是她20幾歲時的事情，現在已經60幾歲，「還問這個不是很無聊嗎？」還建議網友去查，「這說來話長，很好查的」。回顧該事件，狄鶯曾於2006年左右登上李明依主持的綜藝《快樂星期天》，節目中自爆於1991年與藍潔瑛拍攝台視電視劇《半生緣一世情》時，對方多次遲到、耍大牌，自己連續兩天在飯店梳化完畢，但藍潔瑛都沒有出現，讓拍戲大延誤，狄鶯因此氣到直接衝到飯店電梯門口堵人。狄鶯在節目中自述當時朝藍潔瑛肚子踹了一腳，形容對方像保齡球一樣滾很遠，並表示自己不認為做錯，還強調公道自在人心。然而，隨著藍潔瑛2018年在家中猝逝，終年55歲，這段暴力事件也不時被提起，不過當時目睹的周遊丈夫、導演李朝永，則曾出面解釋，表示狄鶯當時是「推」，而並非真的毆打，所以不少人也認為「踹飛」，可能只是為了節目效果的誇張形容。藍潔瑛是香港1980年代極具代表性的影視女星，素有「靚絕五台山」的稱號，形容她在香港廣播道（五台山）各大電視台女星中，擁有最出眾的美貌。她曾演過《大時代》、《蓋世豪俠》等經典劇集，在電影《大話西遊》飾演的蜘蛛精「春三十娘」更是無數影迷心中的經典。然而，藍潔瑛生前曾自爆遭兩位影壇大哥性侵，並表示這段經歷對她造成極大的心理創傷，甚至被視為她後來精神狀態不穩的關鍵原因之一。不過由於事件發生年代久遠，且缺乏直接的法律證據或官方立案紀錄，導致事件始終停留在「指控」階段。在藍潔瑛離世後，雖然依然有不少討論，但至今都尚未證實。