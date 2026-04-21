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▲馬雷蒙愛女馬靚辳（如圖）自認，從小到大她的名字很難被人第一次就唸對。（圖／日天昊娛樂提供）

身為台灣傳奇「舞蹈教父」馬雷蒙的愛女、37歲的馬靚辳在2025年加盟日天昊娛樂後，不再只活在父親的舞蹈光環下。她於2026年推出全新單曲〈反向戀愛〉，大談現代人最難堪的「Situationship」狀態，那種維持著情侶般的親密互動，卻始終換不來一個正式名分的曖昧狀態。馬靚辳直言：「這種關係比正式分手更痛，我寧願痛快哭一場，也不要讓像刺一樣的委屈留在心裡。」馬靚辳曾參加第六屆《超級星光大道》歌唱比賽，並與黃郁善並列該屆的第7名，並在2015年出道。她自嘲，從小到大她的名字很難第一次就被唸對。充滿古風的名字（讀音：ㄐㄧㄥˋ ㄋㄨㄥˊ），是父親馬雷蒙當年翻字典刻意挑選，還笑稱要考倒別人。名字寓意是「一匹漂亮的馬在清晨醒來」，象徵父母對她豐盛生命力的期許。私下熟悉馬靚辳的人，會稱她為「辳辳」。身為內向「I人」的馬靚辳表示，過去常因不習慣主動確認關係，而經歷過不少「開始與結束都模糊」的感情，這些隱隱作痛的心碎，都成了〈反向戀愛〉的創作養分。出身舞蹈世家，外界常期待她能大展舞技，但馬靚辳選擇用創作尋找自我，並堅定表示：「不希望被定義為誰的附屬。」雖然不走舞者路，但她坦言父親留給她最強大的遺產是音樂感知力。童年在排練室節拍與舞步中成長，讓她的音樂帶有獨特的律動感。對於未來，她表示舞蹈是父親留下的神祕禮物，「等我準備好了，隨時會打開它。」在〈反向戀愛〉中，馬靚辳唱出「我寧願被淘汰」，這是她37歲後的感情覺醒。她觀察到現代人害怕承諾，卻貪圖陪伴，這種不對等的重量讓戀愛變得沉重。她現在更確定自己要的是三觀共振的人，寧可堅持「老派浪漫」作為篩選機制，也要找尋靈魂契合的對象。這首充滿情緒張力的歌曲已上架各大平台，她用平靜卻深刻的歌聲宣告：當最後一聲晚安落下，就是找回自我的開始。馬靚辳的父親馬雷蒙，是台灣知名的舞蹈老師，也是台視《群星會》的班底，創辦R2舞群，過去在電視節目《鑽石舞台》、《綜藝一百》都可看見R2舞群伴舞，人稱「馬爺」，在演藝圈十分有名氣。