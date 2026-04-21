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▲怪奇比莉（左）在科切拉舞台上被自己的偶像小賈斯汀（右）親自邀請上台合唱，讓她又驚又喜，連滾帶爬滾上台，最後還癱軟在舞台。（圖／coachella YT）

怪奇比莉（Billie Eilish）在科切拉（Coachella）音樂節上與小賈斯汀（Justin Bieber）驚喜合體，讓全球粉絲見證了什麼叫「追星天花板」。眾所皆知比莉是小賈的頭號鐵粉，夢幻連動也讓她被挖出12歲時的純情告白，當時她曾一臉正經地吐露少女煩惱：「我很擔心以後交了男友，會不想跟他在一起，因為我真的太愛小賈斯汀了！」對比如今的同台畫面，被網友封為最強勵志故事。回溯至2013年左右，當年才12歲的怪奇比莉正跟著媽媽學習創作、自學烏克麗麗，那時的她早已是徹頭徹尾的「Belieber」（小賈斯汀粉絲）。她當時不僅房間貼滿偶像海報，更擔心對小賈的愛會影響未來的感情生活，曾認真地說過：「我很擔心我交到男友時，我會不想和他在一起，因為我更愛小賈斯汀。」邊說邊憂心忡忡地皺著眉頭，唯恐這輩子只愛小賈一人的真誠模樣，看得出小比莉是認真在煩惱！而在今年科切拉第二週的舞台上，小賈斯汀驚喜獻唱經典情歌〈One less lonely girl〉，並大方邀請坐在台下的「迷妹」怪奇比莉上台。比莉當下的表情從震驚轉為混亂，幾乎是連滾帶爬地衝上台。或許是情緒太過激動，她一見到偶像就腿軟跪地，甚至當場激動到對偶像「磕頭」，最後才被小賈溫柔地從後方攙扶起來，戲劇性的互動讓現場氣氛沸騰到頂點。進入合唱環節時，小賈斯汀深情地單手環抱比莉，然而怪奇比莉全程低頭不敢直視偶像，臉上的紅暈與羞澀完全藏不住，甚至在歌曲尾聲時，因為太過害羞直接從椅子上跌坐到地板。完成夢想擁抱後，比莉更是像逃跑似地衝下舞台，把追星成功的真實反應活生生地攤在全世界網友面前。