我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲在逢甲夜市疑遭辣椒水攻擊事件，案情經警方調查真相大白。民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤今天前往第六分局撤回告訴，並帶著飲料慰勞基層員警。該案撤回告訴後，已依《傷害罪》被函送法辦的第六分局分局長周俊銘，可望只剩行政調查。柯文哲17日晚間陪小草女神劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票，卻在活動結束前聞到一股刺鼻味，爆發「疑遭辣椒水攻擊事件」。劉芩妤於18日上午到第六分局報案，指包括柯文哲在內，約有20人感到呼吸道不舒服。當時周俊銘還在分局內看著下屬受理劉芩妤、吳皇昇等人報案；當天兩次專案會議，周俊銘也都出席。警方昨將全案依《傷害罪》被函送法辦，被拔官的周俊銘則請假一星期靜候調查。劉芩妤（21）日上午帶著兩袋手搖飲到第六分局慰問員警，並完成撤告程序。她透露這幾天團隊成員除了忍受身體不適，更被迫承受網路「自導自演」的抹黑與二次傷害，心情一度非常低落。感謝警方不護短讓真相水落石出，案件到此告一段落，希望社會回歸和平，不要做無謂的鬥爭。劉芩妤強調一切對事不對人「報案是為了追求真相，撤告是為了恢復平靜。」基層員警沒日沒夜辛勤查案，專業與公信力不該被政治口水淹沒，分局長個人行為雖有疏失但已受處分，她不希望這場公共安全意外繼續淪為政治鬥爭與網路獵巫的工具。由於《傷害罪》非公訴罪，告訴人劉芩妤遞交「撤回告訴狀」後，檢察官將進行不起訴處分。