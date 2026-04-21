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▲SOGO董事長黃晴雯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲有別於傳統百貨，SOGO大巨蛋主打「一站式滿足」打造停留經濟。（圖／記者鍾怡婷攝）

遠東SOGO百貨於台北大巨蛋打造的「SOGO Garden City」持續推進，在美食廣場與影城陸續到位後，B區百貨商場棟的開幕時程備受關注。儘管遠東SOGO董事長黃晴雯先前預告將於2026年第一季登場，但目前尚未有進一步開幕消息。對此，黃晴雯今（21）日表示，大巨蛋開發進度如期推進、招商情況順利，。她也強調，考量大巨蛋量體龐大且鄰近捷運、人流量大，符合政府規定非常重要。SOGO董事長黃晴雯說明，SOGO大巨蛋商場與過去其他SOGO商場不同，屬於跨場域整合的設計，從原本單一建築，轉為結合四大場域的動線規劃，因此在消防安全上標準更為嚴格，相關檢查程序也相對繁瑣。目前大巨蛋商場等到政府檢查通過，就可以與消費者見面。隨著大巨蛋商場逐步到位，黃晴雯也表示，「對SOGO下半年業績非常期待」，並看好零售產業後市表現。她指出，在AI科技產業蓬勃發展帶動下，不僅相關從業人員受惠，也進一步挹注投資市場，企業營運成果將反映在配息上，對台灣消費市場端形成正向刺激。面對俄烏戰爭的外部衝擊，黃晴雯表示，SOGO第一季業績不減反增4.7%，在同業間表現優異，主要歸功於SOGO的會員經營，加上SOGO APP推廣，就算是外界紛擾多，但台灣消費趨勢仍是穩健在走。就像20年前百貨業的挑戰是電商崛起，百貨業最重要的就是應變能力，館內改裝、品牌提升都很重要。有別於傳統百貨，SOGO大巨蛋主打「一站式滿足」打造停留經濟。黃晴雯過去也分析，近年民眾走進百貨更傾向社交需求，如聚會或參加活動。SOGO Garden City B區擁有全台最完整的化妝品、親子遊憩、運動休閒及多元餐飲配置，能提供消費者完整的生活體驗，且Garden City全區的規模、動線設計串連忠孝復興延伸至大巨蛋一帶，不僅是單一商圈，而是打造「生活廊帶」，帶動東區商圈復甦。SOGO預估Garden City全區開幕後，2026年單店可創造76億元業績，隔年（完整年度）營收更有望突破百億大關。2025年SOGO全台營收已達525億元，加上大巨蛋全區開幕後的新動能挹注，預期2026年全台營收目標將上看573億元。SOGO大巨蛋商場開幕前，先迎來百貨界盛事母親節檔期，SOGO台北店將在4月24日起至5月10日開跑，檔期17天預估業績42.3億、成長2％。SOGO母親節祭出回饋力道最狂的促銷，包括下載APP並註冊會員成功，即可獲得「母親節1400元電子折價券」。指定業種男女服飾／鞋／休閒運動／戶外／鍋具／小家電／寢具床墊／瓷器（不含Meissen）／化妝品／香氛／香水／男士保養等滿5000元送400元電子抵用券、大家電滿10000元送500元電子抵用券、指定國際精品/珠寶滿20000元送2000元電子抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡合併最高回饋達14%。