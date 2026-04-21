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▲沈月（左）曬出抱著木村光希（右）的照片，兩人看起來感情非常好。（圖／沈月IG@yuetyuetxx）

57歲香港性感女神邱淑貞在1999年嫁給富商沈嘉偉後息影，將重心轉為家庭，專心養育3名女兒。而昨（20）日，邱淑貞大女兒沈月於社群曬出美照，其中，息影27年的邱淑貞罕見露面，還同框木村拓哉妻子工藤靜香、與女兒木村光希，沈月還緊抱住木村光希，兩人看起來感情非常好。兩代女神的超美合體畫面直接驚呆全網，其中邱淑貞的不變美貌更是引發讚嘆。沈月昨日於IG分享與媽媽邱淑貞，以及工藤靜香、木村光希母女的合照。只見4人一字排開，各有特色的美貌火速吸引眾人視線。邱淑貞身穿藍色襯衫搭配牛仔褲，頭髮整個綁起來，美貌絲毫沒變。工藤靜香穿著白色透視襯衫搭配黑色長褲，露出燦笑的站在邱淑貞身旁，雖然邱淑貞已57歲、工藤靜香也已56歲，但兩位元祖女神的不變美貌，完全不輸旁邊的兩名女兒。而在兩位媽媽身旁的則是24歲的沈月與23歲的木村光希，與工藤靜香一起站在C位的沈月，穿著牛仔外套內搭白色上衣，下面穿著短褲，露出一雙白皙筆直的大長腿；身旁的木村光希則穿著深藍色條紋西裝，看起來非常幹練。沈月還加碼分享與木村光希擁抱的合照，看起來感情非常好。兩代女神的驚喜同框，也讓網友大讚：「完美遺傳媽媽美貌」、「邱淑貞根本沒變，還是一樣美」、「這畫面太養眼」。邱淑貞於1987年參加「香港小姐競選」，因亮麗外型迅速受到關注，並進而踏入演藝圈。1988年，她獲導演王晶賞識，演出電影《最佳損友》中「屈豆豆」一角，可愛清純的形象讓她一炮而紅。不過邱淑貞並沒有滿足於此，她在1992年力拼轉型，以《赤裸羔羊》的大膽突破演出，確立了「性感女神」的地位，並提名香港電影金像獎最佳女主角。隨後邱淑貞在《不道德的禮物》、《愈快樂愈墮落》等作品中，也證明了自己的演技。然而在1999年，邱淑貞與香港時裝零售商I.T創辦人沈嘉偉於日本結婚，並宣布息影，結束了12年的演藝生涯。婚後她專心投入家庭生活，與丈夫育有3名女兒沈月、沈日、沈晨。而近年邱淑貞時而在時尚慈善活動或好友聚會等露面，並協助大女兒沈月發展模特兒事業。