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監察院今（21）日召開記者會宣布2026大選參選人，將於本月25日起經監察院許可設立政治獻金專戶，並得以開始收受政治獻金至選舉投票日前1日（11月27日）。如今《政治獻金法》上路22年後皆公開透明可供查詢，監委趙永清也提出幾個現象，包括政治獻金公開透明，讓不少網紅與媒體查詢進行排行，造成捐款人不見得願意被揭露，另境外勢力可能也會對企業秋後算帳，上述情況可能都不利於制度公開透明，都值得討論與深思。趙永清表示，監察院查核政治獻金絕無黨派之分，沒有政治色彩與針對性，過去自己也曾被裁罰過，而《政治獻金法》上路22年以來制度成熟，也發現有值得檢討的現象。趙永清說，首先是參選人收入高於支出，有蠻多這樣的狀況，距離2022大選已經快4年了政治獻金專戶還有結餘，必須任期內用完，這部分值檢討，這樣還需要選票補助嗎？其次是包括政治獻金公開透明，讓不少網紅與媒體查詢進行排行，恐怕造成大家不見得願意捐贈政治獻金後公開透明，這對透明化不利，企業會更審慎。第三是境外勢力可能也會對企業秋後算帳，上述情況可能都不利於制度公開透明，都值得討論與深思。