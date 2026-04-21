我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北部野火與霧霾持續延燒，連旅遊重鎮清邁也深陷PM2.5陰影。總理阿努廷21日親赴清邁坐鎮，除要求中央與地方改採單一指揮體系，加快壓制山區火勢，也把跨境霧霾、農業露天焚燒、醫療防護與長期治理一起搬上檯面，代表這場空污危機已不只是季節性老問題，而是牽動公共衛生、農業管理與區域合作的治理考驗。泰國政府表示，阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天上午在聽取2027財年預算簡報後，隨即率領相關部會首長前往清邁，追蹤森林火災、PM2.5與乾旱情勢，並主持會議研商對策。官方最新說法也比先前更強硬，要求各單位以「Single Command」（單一命令）模式統籌應變，由地方首長擔任前線指揮官，並設立作戰室整合衛星與科技監測資料，希望把火點掌握、執法查緝與救災部署拉得更緊。這次清邁行不只是在看災情，還要同步處理源頭管理。包括加強管制與露天焚燒有關的農產品進口，收緊高海拔地區農業活動監管，並加碼前線消防人員的後勤與預算支援；在民眾防護方面，則要求衛生體系擴大醫療援助、準備防護設備與室內潔淨空間，降低老人、孩童與慢性病患暴露在髒空氣中的健康風險。眼前最棘手的，仍是泰北山區火勢難以快速壓制。由於不少火場位在高海拔、地勢陡峭區域，地面人員徒步進入困難，往往得靠空中支援與科技設備協助。泰國政府這次也提到，後續將擴大運用大型無人機巡查與滅火，並結合「濕林」等作法提升控制效率，同時強調第一線人員安全必須擺在前面。泰國公共電視台19日引述國家公園、野生動物及植物保育署資料指出，北部17個府當天清晨共通報647個火點，其中清邁就占133個，居各府之冠。另有地方村長在協助滅火時吸入濃煙昏迷送醫，反映火場風險已直接壓到基層社區與地方幹部。除了滅火，泰國政府也在加快空污避難設施布建。副總理兼高教科研與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）18日先赴清邁，參與清邁大學研發的「無塵室」試點計畫。這套低成本系統造價約3600泰銖（約新台幣3539元），主要透過正壓空氣、自製空氣清淨機與物聯網感測器降低室內污染暴露，首波規劃在北部8個府、83個地點推廣，優先照顧兒童、長者與患者，後續再評估擴至全國。清邁近來空氣品質惡化，也再度衝上國際監測榜單。IQAir在4月16日的資訊指出，清邁當天下午AQI超過150，屬於不健康等級，PM2.5是主要污染物，當時更名列全球空污最嚴重主要城市前10名之一。IQAir並提到，北泰每年乾季末的生質燃燒、農地整地與森林火災，會再疊加地形蓄積效應與少雨天氣，讓霧霾反覆盤旋不散。清邁向來靠自然景觀、山城氣氛與涼季旅遊吸客的北部門戶，從去年底以來就多次遭霧霾籠罩，如今進入乾季尾聲仍難完全脫困。阿努廷這次親自南北奔走，顯示曼谷已把泰北野火與空污視為必須跨部會、跨地區處理的長線問題；只是從熱點規模、山區火場難度到跨境煙霾影響來看，真正的考驗不在喊話，而在禁燒、執法、救災與區域協調能不能持續做下去。