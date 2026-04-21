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《單身即地獄3》尹廈情結婚 婚禮10月舉行

尹廈情介紹 開創「壓低下巴」成流行調情動作

南韓27歲模特兒兼網紅的尹廈情，2023年因為出演Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》一炮而紅，特別是壓低下巴看男嘉賓的放電動作，引爆全網、藝人爭相模仿，一度成為時下流行的調情動作。她今（21）日突宣布喜訊，確定要在10月結婚，「」婚訊引來一票觀眾道賀：「恭喜！」尹廈情因為《單身即地獄3》爆紅，代言、業配接不完，她表示過去因為節目關係，受到很多人的喜愛，度過一段很幸福的時光，但接下來要跟陪伴很久的男友於10月結婚，「接下來這段新的開始，也希望大家能用溫暖的心繼續關注我們，並給予滿滿的祝福🥺💕我會一直記得大家的支持與心意，也會用更好的樣子來回報大家」。尹廈情今年27歲，身兼模特兒與網紅，還曾參加過選美比賽，2021年在《韓國春香小姐》拿下第5名，2023年因出演Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》迅速打開知名度。她不只外型亮眼、身材曲線吸睛，在節目裡展現的撩人技巧更成為討論焦點，特別是刻意壓低下巴的表情與自然流露的調情方式，讓多位男嘉賓瞬間失守，，成為當時觀眾間瘋傳的經典迷因。節目播出後人氣直線飆升，品牌合作與代言邀約接連找上門，尹廈情曾在2024年8月底受樂天桃猿邀請來台擔任開球嘉賓，不過她一抵達桃園機場就發生插曲，現場出現大批男粉絲蜂擁而上要求合照，無視工作人員勸阻不斷逼近，甚至多次伸手觸碰尹廈情的身體，場面一度失控。周圍粉絲看不下去直呼太誇張，「真的太粗魯」、「有點可怕」，女航警也緊急上前制止，不斷出聲提醒：「哈囉！不要這樣子！」才讓現場狀況稍微緩和。大家好，我是尹廈情。過去將近3年的時間裡，透過《單身即地獄3》能夠收到大家的喜愛與支持，真的度過了一段非常幸福的時光✨而今天，想跟大家分享一個消息，我和一位長時間陪伴在我身邊的重要的人，將在即將到來的10月許下共度一生的約定 💍接下來這段新的開始，也希望大家能用溫暖的心繼續關注我們，並給予滿滿的祝福🥺💕我會一直記得大家的支持與心意，也會用更好的樣子來回報大家。