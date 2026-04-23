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▲奧地利維也納霍夫堡日前舉辦慈善舞會。（圖／記者李青縈攝）

▲維也納城市馬拉松終點在市政廳前。（圖／記者李青縈攝）

▲肯亞選手Fanny Kiprotich以2:06:53成績奪冠。（圖／記者李青縈攝）

商店街早早打烊休息，超市週日甚至不營業，音樂之都維也納的夜生活，並非就此安靜。上週六晚上上百人聚齊在有700多年歷史的宮殿，持續跳舞至隔日凌晨，不分老少隨著華爾滋圓舞曲的音樂，不斷變換走位、旋轉、踏步。同時，隔日一早也是維也納國際城市馬拉松開跑，接近5萬名運動員一起參賽，也寫下奧地利紀錄。維也納舞會文化盛行，當地人多從15歲開始學習舞蹈、參加舞會，其中11月中旬至2月為舞會最密集的時刻，一整年下來合計參與無數次舞會。上週六（18日）一場慈善舞會以「舞動抗癌」（Dancer Against Cancer）為主題，在維也納霍夫堡皇宮舉辦，從八點半開始，一路跳到隔日凌晨三點。該舞會有超過20年歷史，在過去18年中已籌得超過140萬歐元。舞會起源核心理念是希望用「舞」助人，因此奧地利癌症救助組織 （Austrian Cancer Aid）期待在充滿壓力、忙碌的日常中，可以透過舞會回歸人性，並且推廣癌症預防支持。舞會入場門票、座位、餐點、抽獎券等收入，將用在資助相關團體。當舞會於皇宮落幕幾小時後，維也納街頭緊接著迎來另一場盛事——維也納城市馬拉松，這條賽道從帝國橋起跑，沿途經過多瑙河、普拉特樂園、國家歌劇院、熊布朗宮、霍夫堡等幾乎所以市區知名景點後，回到市政廳，被譽為「歐洲最美城市馬拉松之一」。沿途不僅有民眾加油，更有古典音樂演奏，堪稱黃金路線。今年為第43屆維也納馬拉松，共有49,379名運動員參與、來自超過150個國家，寫下奧地利歷史新紀錄，其中來自肯亞的Fanny Kiprotich以2:06:53成績奪冠，而女子組冠軍則是兩度拿下帕運1500公尺金牌得主——衣索比亞選手Tigist Gezahagn，不僅以2:20:06改寫賽道紀錄也推升自己的新紀錄。