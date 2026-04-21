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曾在台北市大安區設店的「Whisky Code」酒館，藉由舉辦威士忌品酒說明會吸引投資人加入酒品批發事業，標榜年息最高18%，還對外招攬投資北市精華區房產以及公司特別股，在4年內吸金7千多萬元，涉嫌違反銀行法，台北地檢署今日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，並約談「Whisky Code」實際負責人李姓男子共4名被告，預計於晚間移送地檢署複訊。檢調接獲檢舉，「Whisky Code」實際負責人李姓男子舉辦線上品酒說明會並自稱經銷商，可大量購買威士忌降低成本，再賣給商家賺價差，年息達12%到18%；李姓男子藉酒吸金還有另一招，騙投資人簽下委賣酒品的保本分潤契約，先購買高單價酒品寄放在他公司，他會幫投資人賣酒，如果售價比成本高，就依據合約的比例拆帳，若賣不出去就用原價買回。李姓男子另透過實質掌控的長綸國際企業公司、立綸國際企業公司，對外發行公司特別股，認購價為每股20元，保證每季獲利2.2%、年息則為8.8%；他還招攬受害者投資台北市蛋黃區的房地產，標榜年報酬率18%。檢調掌握，李姓男子與吳姓公司營運長兼財務長、黃姓會計、程姓店長共4名被告，涉嫌從2020年到2024年犯案，不法所得超過7千萬元，持法院核發的搜索票，搜索李姓被告4人住居所及長綸公司等共5個地點，並通知4名被告到案說明，持續調查釐清中。