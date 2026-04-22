我是廣告 請繼續往下閱讀

愛麗絲夢遊仙境！D+AF牡蠣寶寶主題店中山站開幕直擊

▲D+AF南西二店，新品《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶專區。（圖／D+AF提供）

▲D+AF以「風格策展門市」規劃南西二店。（圖／D+AF提供）

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱躺在夢幻淺紫色貝殼中、表情天真無辜的牡蠣寶寶，微微向上抬頭看，好像對著一旁粉紅色背板上的銀色反光鏡泡泡照鏡子，好萌好可愛。

▲D+AF牡蠣寶寶主題店快朝聖。（圖／記者蕭涵云攝）

▲D+AF南西二店開幕，不只有牡蠣寶寶場景，還開賣娃娃吊飾。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》直擊，D+AF南西二店內櫥窗與正中央都有牡蠣寶寶專區，軟萌身影還變身購物袋、限定紙盒與專屬拍貼機及4款相框；值得一提的是，這次同步開賣3款牡蠣寶寶吊飾娃娃，包括開心款、眨眼款及老奶奶。

▲牡蠣寶寶吊飾娃娃，金鏈掛飾上還有貝殼與Logo飾牌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「牡蠣寶寶款雙色鞋帶小白鞋」1,980元。（圖／記者蕭涵云攝）

D+AF三款新品鞋款開賣！指定消費送購物袋、免費拍貼

▲「愛麗絲款蕾絲花邊真皮德訓鞋」1,880元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲牡蠣寶寶、妙妙貓「真皮德訓穆勒鞋」1,880元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲牡蠣寶寶「限定購物袋」與專屬設計鞋盒。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「牡蠣寶寶拍貼機」有4款相框可選。（圖／記者蕭涵云攝）

D+AF南西二店開幕優惠：

▲牡蠣寶寶吊飾娃娃三款，尺寸很豪氣，每款780元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲D+AF南西二店開逛了，4月25日起連兩天開幕優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

Grace Gift復古薄底德訓鞋回歸！新色登場

台灣流行女鞋品牌D+AF攜手迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》，並以近年爆紅的隱藏版角色「牡蠣寶寶」打造Wonderland主題店，在中山站開出南西二店。推出雙色鞋帶小白鞋、掛飾真皮德訓鞋、德訓穆勒鞋三款新品，還有最萌的牡蠣寶寶吊飾娃娃開搶；指定消費送購物袋、免費拍貼一次看。牡蠣寶寶療癒爆紅！台灣流行女鞋品牌D+AF首度推出迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》系列，以大受歡迎的隱藏版角色「牡蠣寶寶」打造Wonderland主題店。D+AF在中山站商圈開幕南西二店，在門口打造超醒目巨型「牡蠣寶寶」迎接大家，D+AF表示，南西二店將以「風格策展門市」為核心概念，透過主題陳列與互動規劃打造最吸引人的逛街體驗。首波佈置以牡蠣寶寶為主題，讓消費者有如走入Wonderland。D+AF新品「牡蠣寶寶款雙色鞋帶小白鞋」有粉、藍、紫三色，以品牌輕量鞋底 x 高彈力機能鞋墊 x 防潑水機能皮革三大機能設計，左右腳搭配橡膠牡蠣寶寶鞋扣。「小掛飾真皮德訓鞋」以牛皮搭配質感麂皮，有灰色牡蠣寶寶款、粉色妙妙貓款；還有後空設計的「真皮德訓穆勒鞋」則有天空藍及米白色牡蠣寶寶款、粉色妙妙貓款，皆附有金屬掛飾點綴。而「愛麗絲款蕾絲花邊真皮德訓鞋」分別有卡其色、米白色可選，不只鞋面上有布面蕾絲花邊設計，並附贈紗質鞋帶供搭配。Grace Gift熱銷神鞋回歸，復古摩登真皮拼接薄底德訓鞋推出新色，推薦搶眼正紅、黑色，搭配柔光紗帶，一鞋兩穿；2CM輕薄鞋底與可拆式柔軟鞋墊，舒適好走。