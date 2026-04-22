台灣流行女鞋品牌D+AF攜手迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》，並以近年爆紅的隱藏版角色「牡蠣寶寶」打造Wonderland主題店，在中山站開出南西二店。推出雙色鞋帶小白鞋、掛飾真皮德訓鞋、德訓穆勒鞋三款新品，還有最萌的牡蠣寶寶吊飾娃娃開搶；指定消費送購物袋、免費拍貼一次看。
愛麗絲夢遊仙境！D+AF牡蠣寶寶主題店中山站開幕直擊
牡蠣寶寶療癒爆紅！台灣流行女鞋品牌D+AF首度推出迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》系列，以大受歡迎的隱藏版角色「牡蠣寶寶」打造Wonderland主題店。
D+AF在中山站商圈開幕南西二店，在門口打造超醒目巨型「牡蠣寶寶」迎接大家，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱躺在夢幻淺紫色貝殼中、表情天真無辜的牡蠣寶寶，微微向上抬頭看，好像對著一旁粉紅色背板上的銀色反光鏡泡泡照鏡子，好萌好可愛。
D+AF表示，南西二店將以「風格策展門市」為核心概念，透過主題陳列與互動規劃打造最吸引人的逛街體驗。首波佈置以牡蠣寶寶為主題，讓消費者有如走入Wonderland。
《NOWNEWS今日新聞》直擊，D+AF南西二店內櫥窗與正中央都有牡蠣寶寶專區，軟萌身影還變身購物袋、限定紙盒與專屬拍貼機及4款相框；值得一提的是，這次同步開賣3款牡蠣寶寶吊飾娃娃，包括開心款、眨眼款及老奶奶。
D+AF三款新品鞋款開賣！指定消費送購物袋、免費拍貼
D+AF新品「牡蠣寶寶款雙色鞋帶小白鞋」有粉、藍、紫三色，以品牌輕量鞋底 x 高彈力機能鞋墊 x 防潑水機能皮革三大機能設計，左右腳搭配橡膠牡蠣寶寶鞋扣。
「小掛飾真皮德訓鞋」以牛皮搭配質感麂皮，有灰色牡蠣寶寶款、粉色妙妙貓款；還有後空設計的「真皮德訓穆勒鞋」則有天空藍及米白色牡蠣寶寶款、粉色妙妙貓款，皆附有金屬掛飾點綴。而「愛麗絲款蕾絲花邊真皮德訓鞋」分別有卡其色、米白色可選，不只鞋面上有布面蕾絲花邊設計，並附贈紗質鞋帶供搭配。
D+AF南西二店開幕優惠：
4月25日（六）至4月26日（日）限定排隊禮，凡於現場與牡蠣寶寶拍照打卡，即可獲得「牡蠣寶寶限定購物袋」及「拍貼券」乙份（每日限量100名，數量有限，送完為止）。
凡購買D+AF迪士尼系列鞋款，可獲得限量「牡蠣寶寶購物袋」（數量有限送完為止）；消費滿2,000元，可免費體驗「牡蠣寶寶拍貼機」；未消費或未滿額者，可以單次150元拍攝。
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《NOWNEWS今日新聞》直擊，D+AF南西二店內櫥窗與正中央都有牡蠣寶寶專區，軟萌身影還變身購物袋、限定紙盒與專屬拍貼機及4款相框；值得一提的是，這次同步開賣3款牡蠣寶寶吊飾娃娃，包括開心款、眨眼款及老奶奶。
D+AF新品「牡蠣寶寶款雙色鞋帶小白鞋」有粉、藍、紫三色，以品牌輕量鞋底 x 高彈力機能鞋墊 x 防潑水機能皮革三大機能設計，左右腳搭配橡膠牡蠣寶寶鞋扣。
4月25日（六）至4月26日（日）限定排隊禮，凡於現場與牡蠣寶寶拍照打卡，即可獲得「牡蠣寶寶限定購物袋」及「拍貼券」乙份（每日限量100名，數量有限，送完為止）。
凡購買D+AF迪士尼系列鞋款，可獲得限量「牡蠣寶寶購物袋」（數量有限送完為止）；消費滿2,000元，可免費體驗「牡蠣寶寶拍貼機」；未消費或未滿額者，可以單次150元拍攝。
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