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▲曹格（右）的前妻吳速玲（左）外型美豔，2008年嫁給曹格後也經常出現在鏡頭前。（圖／資料照）

▲曹格、吳速玲2022年宣布離婚，結束14年婚姻。（圖／吳速玲臉書）

金曲歌王曹格2022年和造型師老婆吳速玲離婚後，單身4年左右，近日似乎談上新歡，身邊出現一名外型年輕的女子陪伴。該名女子8日當天陪著曹格和朋友吃完滷肉飯後，還貼心去買油切綠茶給曹格喝，兩人最後更一起回到曹格位於內湖的豪宅，感情似乎不一般。更令人關注的是，新歡小腹微凸，不確定是因為剛吃飽還是有愛的結晶。據《壹蘋新聞網》報導，曹格8日下午和新歡出現在台北市松信路上的小吃攤吃飯，兩人並肩落座，曹格對面則還坐著一名男性友人；3人吃飯期間，新歡貼心起身去超商買了2罐油切綠茶，一罐給曹格，一罐留給自己喝。而新歡外型甜美，撞臉女星林映唯、阿諾，年齡目測大約30歲左右。她當天身穿一件白色短版上衣，搭配牛仔外套、牛仔褲，微凸的小腹露在外面，不確定是剛吃飽還是有喜了，身形耐人尋味。3人用餐結束後，則由曹格買單，同桌的男子隨後開車載著曹格和新歡回到曹格內湖的豪宅後就離去。曹格返家過了大約10多分鐘，又被直擊駕車載著新歡去附近的寵物醫院幫毛小孩拿藥，接著兩人回到豪宅，直至深夜都沒有再出門，新歡似乎就在曹格的家中過夜，已發展成同居模式。針對這段戀情，經紀人則回覆這是藝人私事，公司不回應。回顧曹格上段婚姻，他和前妻吳速玲在2008年結婚，婚後育有一子一女，兩人曾上中國節目《爸爸去哪兒》第2季，當時一家四口恩愛溫馨的幸福模樣讓人印象深刻，吳速玲也因此從幕後走向幕前，開始受到粉絲關注，成為一名時尚網紅。2022年底曹格與吳速玲突然發布聲明，宣布已經和平離婚，聲明內容寫道，在婚姻的後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度生活，因此他們選擇和平分開，結束14年的婚姻關係，看似是好聚好散。