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股王、股后近期漲勢猛烈！高價股行情持續火熱，信驊今（22）日開盤再度攀上新高，來到16495元新天價，盤中劇烈震盪，但依舊再度刷新自身紀錄；穎崴也同樣刷新紀錄，截至10時左右，盤中來到11200元，成為近期盤面最強高價股。在AI浪潮持續升溫下，「AI代理（AI Agent）」成為市場關注焦點，信驊也被視為主要受惠族群之一，日系外資指出，受惠通用型伺服器出貨動能強勁，信驊BMC（遠端伺服器管理晶片）出貨表現優於預期，並進一步上修預估。此外，由於CPU延遲逐漸成為AI代理運作的瓶頸，重度用戶開始採用多個AI代理協同運作以降低延遲影響，進一步推升伺服器架構需求，帶動出貨量成長潛力。基於此，日系外資將信驊目標價上調至17330元。而美系外資目前給出全法人圈中最高評價，美系外資認為，信驊格局更有利，可望在2026到2028年期間實現進一步的獲利成長。主要驅動因素包括：伺服器CPU需求強勁成長，得益於新興的智慧AI需求；AI ASIC客戶需求成長動能強勁；新款AST2700晶片的快速滲透，進一步推高了其綜合平均售價，以及由於載板供應緊張，可能出現新一輪價格上漲，將信驊2026、2027、2028年的獲利預期上調了3%、20%、33%。由於上調了獲利預期，美系外資表示，將信驊12個月目標價上調至20000元，重申「買進」評等。穎崴受惠於AI晶片測試需求增長，去年合併營收達78.57億元，年增35.51%，全年每股盈餘（EPS）達46.93元，雙創歷史新高；今年首季EPS更達19.53元。因應訂單能見度提升，高雄仁武新廠預計今年正式投產，公司也啟動新一波產能擴充與徵才計畫。近期法人關注，高階測試座需求爆發：主力產品Hypersocket有效解決AI晶片高熱功耗挑戰，帶動單價提升，預期2027年測試座營收佔比將拉升至78%。法人上修獲利，指出穎崴受惠伺服器CPU與AI ASIC需求，加上SLT測試訂單擴展，多家機構預期今明兩年獲利將進入高速成長期。