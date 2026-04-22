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▲口罩小姐徐蒨駖（如圖）和經紀人老公離婚，未來會繼續一起扶養女兒。（圖／翻攝自徐蒨駖IG@auntielimemarie）

曾在ViuTV首屆《口罩小姐》奪得亞軍、被粉絲親暱封為「最美阿姨」的 38歲女星徐蒨駖，昨（21）日深夜無預警拋出離婚震撼彈。她透過IG發布聲明，證實已與結緣多年的經紀人老公叢培銘（Andy）於今年2月正式簽字離婚，長達9年的夫妻關係畫下句點，夫妻協議未來會繼續一起扶養女兒。徐蒨駖在聲明中表示，「我與Andy叢培銘已於2026年2月正式辦理離婚手續，結束九年夫妻關係。」她表示，離婚後兩人將會共同撫養女兒，並重申對於他們而言，孩子的健康成長是目前最重要的事情。聲明最後感謝大眾一直以來的支持，並祝福大家生活順利。消息一出令不少網友感到震驚，紛紛湧入IG留言為她打氣，希望她可以照顧身體，才有力氣照顧女兒，還有網友對此事留言，表示並不相信。事實上，徐蒨駖與Andy不僅是夫妻，還是演藝事業上的戰友，如今改變身分，成為共同家長，令外界訝異。徐蒨駖在進入演藝圈前曾任空服員，與女星劉佩玥是昔日同事。轉行擔任廣告化妝師後，2021年疫情間參加《口罩小姐》選拔，即便當時以33歲參賽，和其他參賽者相比，相對高齡，但她靠著34C傲人身材與成熟溫婉的人妻魅力脫穎而出，獲得亞軍。當時粉絲常以「阿姨」暱稱她，大讚她是「最美口罩小姐」。出道後，她除了演藝工作，也經常在IG分享育兒點滴與生活照，擁有近4萬名粉絲追蹤。現在她宣布回歸單身，粉絲也希望她在處理完家務事後，能以全新的狀態繼續帶來更多作品。