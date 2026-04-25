台股衝破 3 萬 8000 點大關！有「不敗教主」之稱的理財達人陳重銘，公開分享去年底提前「賣股買房」鎖利背後的資產布局。他直言，高階投資人的進階玩法是利用「股票質借」避開央行成數管制，將房產視為隨時可抄底的提款機；但陳重銘同時也告誡，自己犯下最嚴重的錯誤，就是過早辦理「有違約金」的傳統房貸，導致 2,000 萬資金靈活性被合約卡死，提醒股民在高點換產時千萬別重蹈覆轍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 3 萬 8 前夕精準鎖利！用「中信金、彰銀」股利供房

面對台股站上 3 萬 8000 點，陳重銘早已完成資產大挪移。他於去年底獲利了結部分漲多股票，支付 1,630 萬元頭期款購入台北市 22 坪房產（總價 3,630 萬元）。陳重銘強調，每月 7.8 萬元的房貸並非靠薪水負擔，而是靠他手頭持有的中信金與 700 張彰銀產生的穩定股利支應，達成「用資產養房產」的動態平衡，在股市高點成功落袋為安。

🟡 高階玩法大公開：股票質借＋理財型房貸套利

陳重銘在報導中揭露，專業操盤手買房不應只看傳統房貸，應善用以下進階工具：

  • 股票質借買房： 若不想賣掉台積電等核心持股，可透過「股票質借」取得現金買房。這招不但撥款快，且不受央行豪宅貸款成數限制，是高資產族靈活買房的隱藏管道。
     
  • 房子是大型提款機： 房貸繳清後轉辦「理財型房貸」。陳重銘的邏輯是，若台股從 3 萬 8 高點回檔，他能立刻從房子「提款」進場抄底大盤正 2（00631L），讓房產成為股市跌時最強的銀彈。
▲陳重銘將房產視為「大型提款機」，主張透過理財型房貸在股市回檔時靈活抄底。圖為指標性資產的 101 視野，象徵在台股 3 萬 8 高點「鎖利」後，換取的避風港與清明操盤思維。圖為資料照。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲陳重銘將房產視為「大型提款機」，主張透過理財型房貸在股市回檔時靈活抄底。圖為指標性資產的 101 視野，象徵在台股 3 萬 8 高點「鎖利」後，換取的避風港與清明操盤思維。圖為資料照。（示意圖／記者徐銘穗攝）
🟡 切記！陳重銘自曝「1 錯誤」：別被合約卡住流動性

儘管配置精準，陳重銘仍坦承自己犯了一個大錯：太早辦理傳統房貸合約

「這 2,000 萬的資金彈性完全被卡住了！」他指出，因與銀行簽署的合約規定 2 年內不能還清，否則須支付高額違約金。這讓他在股市出現巨大轉機或需要緊急調度時，資金被困在銀行合約裡。他提醒，對於高階投資人來說，「流動性」比利率高低更重要，千萬別為了省下一點利率，而被違約金合約綁架。

🟡 操盤手的避風港：在 3 萬 8 波動中保持腦袋清淨

這間 3,630 萬的工作室是陳重銘應對 3 萬 8 高壓盤勢的秘密基地。他看中飯店式管理的便利與運動設施，強調辛苦賺錢也要認真享受，「在市場廝殺累了，去游泳看風景，腦袋清淨了，操盤才會準。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
相關新聞

不只0050！吳淡如揭市值型ETF滾錢秘訣　示警：有這4字恐都是騙局

2026未成年開證券戶》流程文件速看　0050排第三！十大熱門標的曝

台積電飆1915元！他買房錯過大行情　全台預售量慘崩：不如買0050

40%台灣人都做錯？吳淡如揭理財大忌：0050最強買法、致富關鍵曝

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...