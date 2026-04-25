台股衝破 3 萬 8000 點大關！有「不敗教主」之稱的理財達人陳重銘，公開分享去年底提前「賣股買房」鎖利背後的資產布局。他直言，高階投資人的進階玩法是利用「股票質借」避開央行成數管制，將房產視為隨時可抄底的提款機；但陳重銘同時也告誡，自己犯下最嚴重的錯誤，就是過早辦理「有違約金」的傳統房貸，導致 2,000 萬資金靈活性被合約卡死，提醒股民在高點換產時千萬別重蹈覆轍。
🟡 3 萬 8 前夕精準鎖利！用「中信金、彰銀」股利供房
面對台股站上 3 萬 8000 點，陳重銘早已完成資產大挪移。他於去年底獲利了結部分漲多股票，支付 1,630 萬元頭期款購入台北市 22 坪房產（總價 3,630 萬元）。陳重銘強調，每月 7.8 萬元的房貸並非靠薪水負擔，而是靠他手頭持有的中信金與 700 張彰銀產生的穩定股利支應，達成「用資產養房產」的動態平衡，在股市高點成功落袋為安。
🟡 高階玩法大公開：股票質借＋理財型房貸套利
陳重銘在報導中揭露，專業操盤手買房不應只看傳統房貸，應善用以下進階工具：
🟡 切記！陳重銘自曝「1 錯誤」：別被合約卡住流動性
儘管配置精準，陳重銘仍坦承自己犯了一個大錯：太早辦理傳統房貸合約。
「這 2,000 萬的資金彈性完全被卡住了！」他指出，因與銀行簽署的合約規定 2 年內不能還清，否則須支付高額違約金。這讓他在股市出現巨大轉機或需要緊急調度時，資金被困在銀行合約裡。他提醒，對於高階投資人來說，「流動性」比利率高低更重要，千萬別為了省下一點利率，而被違約金合約綁架。
🟡 操盤手的避風港：在 3 萬 8 波動中保持腦袋清淨
這間 3,630 萬的工作室是陳重銘應對 3 萬 8 高壓盤勢的秘密基地。他看中飯店式管理的便利與運動設施，強調辛苦賺錢也要認真享受，「在市場廝殺累了，去游泳看風景，腦袋清淨了，操盤才會準。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對台股站上 3 萬 8000 點，陳重銘早已完成資產大挪移。他於去年底獲利了結部分漲多股票，支付 1,630 萬元頭期款購入台北市 22 坪房產（總價 3,630 萬元）。陳重銘強調，每月 7.8 萬元的房貸並非靠薪水負擔，而是靠他手頭持有的中信金與 700 張彰銀產生的穩定股利支應，達成「用資產養房產」的動態平衡，在股市高點成功落袋為安。
陳重銘在報導中揭露，專業操盤手買房不應只看傳統房貸，應善用以下進階工具：
- 股票質借買房： 若不想賣掉台積電等核心持股，可透過「股票質借」取得現金買房。這招不但撥款快，且不受央行豪宅貸款成數限制，是高資產族靈活買房的隱藏管道。
- 房子是大型提款機： 房貸繳清後轉辦「理財型房貸」。陳重銘的邏輯是，若台股從 3 萬 8 高點回檔，他能立刻從房子「提款」進場抄底大盤正 2（00631L），讓房產成為股市跌時最強的銀彈。
儘管配置精準，陳重銘仍坦承自己犯了一個大錯：太早辦理傳統房貸合約。
「這 2,000 萬的資金彈性完全被卡住了！」他指出，因與銀行簽署的合約規定 2 年內不能還清，否則須支付高額違約金。這讓他在股市出現巨大轉機或需要緊急調度時，資金被困在銀行合約裡。他提醒，對於高階投資人來說，「流動性」比利率高低更重要，千萬別為了省下一點利率，而被違約金合約綁架。
🟡 操盤手的避風港：在 3 萬 8 波動中保持腦袋清淨
這間 3,630 萬的工作室是陳重銘應對 3 萬 8 高壓盤勢的秘密基地。他看中飯店式管理的便利與運動設施，強調辛苦賺錢也要認真享受，「在市場廝殺累了，去游泳看風景，腦袋清淨了，操盤才會準。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。