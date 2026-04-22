家中如果有老鼠出沒，很容易引發衛生環境問題，不少民眾會在家中設置捕鼠籠，但有人表示，自己已經在捕鼠籠裡面放餅乾、泡麵、爆米花等，還是沒辦法吸引到老鼠，相當無奈。台南市政府環保局對此提供，最能吸引老鼠的食物清單，像是地瓜切片塗花生醬、烤過的香腸等。
試過餅乾、泡麵老鼠都不愛 內行教不可洩密
原PO在Threads發文詢問，老鼠籠裡面到底要放什麼食物，老鼠才會吃？她已經從餅乾放到泡麵，甚至爆米花，還是沒辦法吸引老鼠，無奈表示「還是我要炒一道菜他才會走進去」。有許多內行人紛紛分享誘鼠清單。
有人過來人指出，「花生醬，他們超愛」、「口味重的比較有效果，新鮮廚餘，雞骨、魚骨等等」、「試試看鮪魚糖，目前百試百靈」、「奶粉滿有用的，而且我會灑成一條進鼠籠的路線」，還有其他人認為，放捕鼠籠的時候要悄悄放，不能說出來，說出來就沒用了，而且老鼠籠只可以用一次，如果老鼠有中招過，附近的老鼠都會知道，「你要確定一下那個籠有沒有關過其他的傑利（老鼠），有的話入籠機率非常低」。
還有人搞笑回應，「放200元，牠愛吃什麼會自己買」、「普羅旺斯雜菜煲」、「薯來堡」、「放隻母老鼠試試看？」「可能你遇到的是不好意鼠，就不好意思去裡面吃東西」。有相同困擾的人也一起求助，「我家快發瘋了，每天整理清消，買一堆收納箱食物全部收起來，目前試過炸雞、煎香腸、義美小泡芙、花生醬、糖漿核桃，老鼠不斷在陷阱旁邊留便便挑釁我」。
防鼠三招：不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃 誘鼠食物清單公開
台南市政府環保局表示，老鼠容易傳播鼠類傳染疾病、破壞環境衛生，提醒民眾做好環境整頓，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，平時整理居家環境，不堆積廢棄物，並且修補紗窗、紗門等，讓老鼠不要來，儲藏室、櫥櫃、水溝等也要經常清掃；廚餘每天要包好、清除，食物用容器盛裝，垃圾桶不要殘留食物，讓老鼠不要來。
如果發現家中有老鼠糞便、咬痕、鼠穴等，可沿著牆壁、牆角、老鼠出沒的路徑放捕鼠籠、捕鼠夾、黏鼠板或毒餌等，記得放置在安全、隱蔽的場所，以免兒童、寵物誤踩、誤食，抓到老鼠後，應將老鼠屍體及黏鼠板放入雙層塑膠袋密封，丟垃圾車送焚化廠。環保局也提供補鼠籠誘鼠食物，像是地瓜切片後，塗抹花生醬、烤過的香腸或豬皮，或是新鮮食物。
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原PO在Threads發文詢問，老鼠籠裡面到底要放什麼食物，老鼠才會吃？她已經從餅乾放到泡麵，甚至爆米花，還是沒辦法吸引老鼠，無奈表示「還是我要炒一道菜他才會走進去」。有許多內行人紛紛分享誘鼠清單。
有人過來人指出，「花生醬，他們超愛」、「口味重的比較有效果，新鮮廚餘，雞骨、魚骨等等」、「試試看鮪魚糖，目前百試百靈」、「奶粉滿有用的，而且我會灑成一條進鼠籠的路線」，還有其他人認為，放捕鼠籠的時候要悄悄放，不能說出來，說出來就沒用了，而且老鼠籠只可以用一次，如果老鼠有中招過，附近的老鼠都會知道，「你要確定一下那個籠有沒有關過其他的傑利（老鼠），有的話入籠機率非常低」。
還有人搞笑回應，「放200元，牠愛吃什麼會自己買」、「普羅旺斯雜菜煲」、「薯來堡」、「放隻母老鼠試試看？」「可能你遇到的是不好意鼠，就不好意思去裡面吃東西」。有相同困擾的人也一起求助，「我家快發瘋了，每天整理清消，買一堆收納箱食物全部收起來，目前試過炸雞、煎香腸、義美小泡芙、花生醬、糖漿核桃，老鼠不斷在陷阱旁邊留便便挑釁我」。
台南市政府環保局表示，老鼠容易傳播鼠類傳染疾病、破壞環境衛生，提醒民眾做好環境整頓，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，平時整理居家環境，不堆積廢棄物，並且修補紗窗、紗門等，讓老鼠不要來，儲藏室、櫥櫃、水溝等也要經常清掃；廚餘每天要包好、清除，食物用容器盛裝，垃圾桶不要殘留食物，讓老鼠不要來。
如果發現家中有老鼠糞便、咬痕、鼠穴等，可沿著牆壁、牆角、老鼠出沒的路徑放捕鼠籠、捕鼠夾、黏鼠板或毒餌等，記得放置在安全、隱蔽的場所，以免兒童、寵物誤踩、誤食，抓到老鼠後，應將老鼠屍體及黏鼠板放入雙層塑膠袋密封，丟垃圾車送焚化廠。環保局也提供補鼠籠誘鼠食物，像是地瓜切片後，塗抹花生醬、烤過的香腸或豬皮，或是新鮮食物。